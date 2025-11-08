Τζόκοβιτς VS Μουζέτι σε τελικό αγώνα στο Telekom Center Athens

Η κορύφωση μιας εντυπωσιακής εβδομάδας γεμάτης συναρπαστικούς αγώνες, ανατροπές και σπουδαίες εμφανίσεις έρχεται το Σάββατο 8 Νοεμβρίου (17:00) στο Telekom Center Athens.

Νόβακ Τζόκοβιτς και Λορέντζο Μουζέτι, δύο παίκτες που βρίσκονται στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης, θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους στον μεγάλο τελικό του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε άνετα την πρόκριση, επικρατώντας του Γερμανού Γιάνικ Χάνφμαν με 6-3, 6-4, μπροστά σε 10.000 θεατές που αποθέωσαν κάθε του πόντο. Ο Σέρβος θρύλος θα διεκδικήσει στον τελικό το πρώτο τρόπαιο του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 και τον 101o τίτλο της καριέρας του, στον 144ο τελικό της λαμπρής πορείας του.

«Σας ευχαριστώ που γεμίσατε ξανά αυτό το καταπληκτικό στάδιο», δήλωσε ο Τζόκοβιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης. «Είναι ο τρίτος μου αγώνας στο κεντρικό court, αλλά κάθε φορά που βγαίνω έξω μένω έκπληκτος», είπε ο Σέρβος τενίστας εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη θερμή υποστήριξη του ελληνικού κοινού.

Αντίπαλός του στον μεγάλο τελικό θα είναι ο Ιταλός Λορέντζο Μουζέτι, ο οποίος επικράτησε του Αμερικανού Σεμπάστιαν Κόρντα με 6-0, 5-7, 7-5, σε ένα αμφίρροπο ματς που κρίθηκε στο τρίτο σετ. Ο Μουζέτι ξεκίνησε εντυπωσιακά, κατακτώντας με άνεση το πρώτο σετ, όμως ο Κόρντα απάντησε δυναμικά, ισοφαρίζοντας με ένα εξαιρετικό δεύτερο σετ. Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με τον Ιταλό να δείχνει μεγαλύτερη ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και να παίρνει το «εισιτήριο» της πρόκρισης στον τελικό.

Ο μεγάλος τελικός υπόσχεται έντονες συγκινήσεις, κορυφαίο θέαμα κι ένα φινάλε που θα καθηλώσει όλους τους θεατές, αναδεικνύοντας τον πρώτο νικητή στην ιστορία του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250. Νωρίτερα, στις 13:30 στο κεντρικό court θα διεξαχθεί o τελικός του διπλού, με τους Σαντιάγο Γκονζάλες/Ντέιβιντ Πελ και Φρανσίσκο Καμπράλ/Λούκας Μίντλερ, να διεκδικούν τον τίτλο!

Όλες οι κατηγορίες εισιτηρίων διατίθενται με έκπτωση 20% για τους αυριανούς τελικούς, ενώ η είσοδος για παιδιά ηλικίας 2 έως 7 ετών είναι δωρεάν. Αποκτήστε τα εισιτήριά σας με τον κωδικό ATP20 στο events.ticketmaster.gr.