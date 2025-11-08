Κίλι Σφακιανάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο το τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα

Στο πένθος είναι βυθισμένη η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, καθώς πριν μερικές ημέρες, ανήμερα των γενεθλίων του δημοφιλή τραγουδιστή, έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του, Κίλι Σφακιανάκη.
Φίλοι και συγγενείς, σε πολύ στενό κύκλο, θα πουν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην Κίλι Σφακιανάκη, σε μια πολύ λιτή τελετή στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.
Κίλι Σφακιανάκη: Ο γάμος στην Αγγλία και το ημιυπόγειο στην Καλλιθέα
Όπως έγινε γνωστό, επιθυμία της οικογένειας είναι να ακουστεί κατά τη διάρκεια της τελετής το τραγούδι Let her go από τους Passenger.
Η σύζυγος του δημοφιλή τραγουδιστή, Κίλι Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, αφήνοντας πίσω τον σύζυγό της και τα δυο τους παιδιά. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η ίδια, πριν φύγει από τη ζωή είχε εκφράσει την επιθυμία της για απoτέφρωση.
Ο Νότης Σφακιανάκης κι η Κίλι παντρεύτηκαν το 1991, ενώ απέκτησαν μαζί τα δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνα κι Αφροδίτη.
Κίλι Σφακιανάκη: «Ο Νότης έχει κλειστεί στον εαυτό του,τα κρατάει μέσα του»
Εντυπωσιακή και χαμογελαστή, η Κίλι Σφακιανάκη στέκονταν πάντα «αθόρυβα» δίπλα στον σύζυγό της. Από τις πρώτες τους δημόσιες εμφανίσεις, μέχρι τις μεγάλες στιγμές της καριέρας του και τις βραβεύσεις, η ίδια διατηρούσε ένα χαμηλό προφίλ, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην οικογένειά της.
Το 2017 το ζευγάρι είχε κάνει την τελευταία κοινή εμφάνιση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.