Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους- Οι δικαιούχοι και η ημερομηνία πληρωμής

Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία από unsplash
Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους- Οι δικαιούχοι / βίντεο από Mega
Ακούστε το άρθρο

Πλησιάζει η ημερομηνία καταβολής του επιδόματος των 250 ευρώ σε συνταξιούχους. Η πληρωμή θα γίνει την Παρασκευή στις 28 Νοεμβρίου και αφορά σε συνταξιούχους ηλικίας από 65 ετών.

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους - Δικαιούχοι και κριτήρια

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο εισόδημα:

  • άγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως 14.000€
  • έγγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως 26.000€

Οι δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ σε συνταξιούχους / screenshot Mega

Επίσης, η ακίνητη περιουσία τους δε θα πρέπει να ξεπερνά:

  • για τους άγαμους τις 200.000 ευρώ
  • για τους έγγαμους τις 300.000 ευρώ

Ακόμη, δικαιούχοι είναι όλοι όσοι λαμβάνουν:

  • αναπηρική σύνταξη
  • επίδομα ΟΠΕΚΑ
  • επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Nωρίτερα η πληρωμή τους - Οι ημερομηνίες 

Νωρίτερα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις του Δεκεβρίου. 

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Nωρίτερα η πληρωμή τους / screenshot Mega

Ειδικότερα:

  • για OAEE, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ οι συντάξεις θα καταβληθούν τη Δευτέρα στις 24 Νοεμβρίου
  • για ΙΚΑ, Δημόσιο, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ- ΜΜΕ θα καταβληθούν την Τετάρτη στις 26 Νοεμβρίου

Όσον αφορά στις επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα και μη μισθωτών θα καταβληθούν τη Δευτέρα στις 24 Νοεμβρίου και δημοσίου, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.

