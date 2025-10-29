Σκληρή αντιπαράθεση Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: «Υστερική, κακιά γυναίκα»

Βαριές εκφράσεις ακούστηκαν σήμερα στη Βουλή με τον Άδωνι Γεωργιάδη να αποκαλεί την Ζωή Κωνσταντοπούλου υστερική και κακιά γυναίκα. Το επεισόδιο ξέσπασε μετά την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Είχε προηγηθεί άγρια κόντρα ανάμεσα στην Λιάνα Κανέλλη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου, κι ενώ ήταν σε εξέλιξη η συζήτηση για την άρση ασυλίας της βουλευτή του ΚΚΕ.

Άγρια κόντρα Κανέλλη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή

Η διαδικασία για την άρση ασυλίας της Λιάνας Κανέλλη κινήθηκε έπειτα από μήνυση της πρόεδρου της Πλεύσης, επειδή η βουλευτής του ΚΚΕ είχε δηλώσει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ως πρόεδρος της Βουλής, παρενέβη στον εισαγγελέα της φυλακής για να επιτραπεί στον Ηλία Κασιδιάρη να ασκεί τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά του.

«Έφαγα μήνυση γιατί μίλησα στην τηλεόραση για το ιερό πρόσωπο που λέγεται κα Κωνσταντοπούλου δε πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη, δεν θα σας πω αν πρέπει ή δεν πρέπει να άρετε την ασυλία μου, το αφήνω στην κρίση σας», είπε η Λιάνα Κανέλλη.

«Αντίθετα με την κ. Κανέλλη, που επί Χούντας έκανε καριέρα, ο πατέρας και η μητέρα μου ήταν στη φυλακή βασανίστηκαν άγρια από το ΕΑΤ-ΕΣΑ», είπε από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«21η Απριλίου 1967 ήμουν στην 1η Γυμνασίου και πήγαινα την πρώτη μου εκδρομή», απάντησε η βουλευτής του ΚΚΕ.

«Να τελειώνουμε με αυτά τα παιχνίδια περί αντικομουνισμού, δεν ανέχομαι μια Κανέλλη να σπιλώνει τη δική μου τιμή», ήταν τα λόγια της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Όχι» για την άρση ασυλίας της Λιάνας Κανέλλη - «Ναι» για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

209 βουλευτές απέρριψαν την άρση ασυλίας της Λιάνας Κανέλλη. Συνέβη όμως το ακριβώς αντίστροφο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. 236 τάχθηκαν υπέρ της άρσης ασυλίας της. Την είχε μηνύσει η πρώην υποψήφια με το κόμμα της, Όλγα Δάλλα, που αποβλήθηκε από τις λίστες στις επαναληπτικές εκλογές.

Σκληρά λόγια μεταξύ Κωνσταντοπούλου - Γεωργιάδη

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι έδωσε γραμμή στους βουλευτές της ΝΔ και αποχώρησε. Ακούστηκαν βαριές κουβέντες.

Συγκεκριμένα, η είπε «Αυτός είναι που έδωσε τη γραμμή σήμερα. Ο έξαλλος ακροδεξιός θαυμαστής του Γκέμπελς και μιμητής του είναι αυτός που προάγεται και δίνει τη γραμμή».

Για να απαντήσει ο Άδωνις Γεωργιάδης «Την επόμενη φορά που θα με πει θαυμαστή του Γκέμπελς, ναζί ή οτιδήποτε άλλο θα της κάνω μήνυση. Βιάζει το κοινοβούλιο, είναι ότι χειρότερο έχει περάσει από αυτή την αίθουσα. Άντε βγάλε άκρη με το πιο απαίσιο πλάσμα, την πιο κακιά γυναίκα. Για να βγάζει αυτή την κακία που έχει μέσα της, για να βγάζει αυτή την υστερία ποιος ξέρει τι της έχουν κάνει στη ζωή της για να έχει καταντήσει έτσι. Έχει φύγει ας θέλει να μπει μέσα».