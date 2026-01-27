Εμπορική συμφωνία - «μαμούθ» της ΕΕ με την Ινδία!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία κατέληξαν σήμερα σε μια συμφωνία - μαμούθ ελεύθερων συναλλαγών, η οποία δημιουργεί μια ενιαία αγορά περίπου δύο δισεκατομμυρίων πολιτών, που αντιστοιχεί στο 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη χαρακτηρίζεται ως «η μητέρα όλων των συμφωνιών».

Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα και τα προϊόντα που εξάγει η χώρα μας

Έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια αδιεξόδου ανάμεσα σε Βρυξέλλες και Νέο Δελχί, οι δύο πλευρές έκαναν το τελικό βήμα, σε μια προσπάθεια να απαντήσουν και στην πολιτική επιβολής δασμών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά και τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, να πανηγυρίζουν για το κλείσιμο της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας.

Κόστα, Μόντρι και ντερ Λάιεν πανηγυρίζουν για τη συμφωνία ΕΕ - Ινδίας

Μέχρι το 2032, οι δασμοί θα μειωθούν κατακόρυφα σε βασικά εξαγώγιμα ευρωπαϊκά αγαθά, ανοίγοντας μια τεράστια αγορά δύο δισεκατομμυρίων καταναλωτών. Αυτό δίνει σημαντικές ευκαιρίες και για την Ελλάδα, καθώς αγρότες και παραγωγοί ελαιολάδου, κρασιού, ακτινιδίων και άλλων βασικών προϊόντων αποκτούν πρόσβαση σε μια νέα, δυναμική αγορά.





