ΕΕ – Ινδία: Προς πολιτική συμφωνία για νέα εμπορική και αμυντική συνεργασία

Τι συζητούν οι δύο πλευρές

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Geert Vanden Wijngaert)
Έρχεται Νέα Εμπορική Και Αμυντική Συνεργασία ΕΕ - Ινδίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είναι τιμώμενοι στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ημέρας της Δημοκρατίας στην Ινδία, καθώς οι δύο πλευρές ετοιμάζονται να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία για μια νέα εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας.

Η ΕΕ εργάζεται για τη διαφοροποίηση των εμπορικών και αμυντικών της σχέσεων εν μέσω τεταμένων σχέσεων με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και το Πεκίνο. Μια συμφωνία με το Νέο Δελχί θα ενίσχυε τους εμπορικούς και αμυντικούς δεσμούς της ΕΕ με μια χώρα 1,4 δισεκατομμυρίων κατοίκων που ιστορικά κλίνει προς τη Ρωσία. Θα έδινε επίσης στους κατασκευαστές αμυντικού εξοπλισμού της Ένωσης που διψούν για εξαγωγές μια απαραίτητη ώθηση.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καθυστερήσει τη δική της εμπορική συμφωνία με την Ινδία, επιβάλλοντας δασμούς 50% στη χώρα τον περασμένο Αύγουστο. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται μια συμφωνία, αλλά φαίνεται να απέχει πολύ.

Η ΕΕ θέλει η Ινδία να μειώσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα, ενώ το Νέο Δελχί θέλει εγγυήσεις ότι οι εξαγωγές χάλυβα της δε θα επηρεαστούν από τους επερχόμενους δασμούς της ΕΕ στον χάλυβα, καθώς και από τον φόρο άνθρακα στα σύνορα της Ένωσης. Οι διαπραγματευτές εξακολουθούσαν να εξετάζουν αυτά τα σημεία τριβής την Κυριακή, αλλά τα ζητήματα αυτά αναμένεται να επιλυθούν μέχρι την Τρίτη, με την Ινδία να πρόκειται να μειώσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και την ΕΕ να προσφέρει πρόσθετη υποστήριξη για την απαλλαγή από τον άνθρακα σε ινδικές εταιρείες.

Το δύσκολο κομμάτι όμως είναι η γεωργία. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί και τις δύο πλευρές, με προϊόντα όπως το βοδινό κρέας, τα πουλερικά, το ρύζι και η ζάχαρη να εξαιρούνται από τις μειώσεις δασμών. Οι δασμοί στο ευρωπαϊκό κρασί, τα οινοπνευματώδη ποτά και το ελαιόλαδο αναμένεται να μειωθούν δραματικά ενόψει της Ινδίας - γεγονός που εξηγεί γιατί χώρες με επίκεντρο τη γεωργία, όπως η Γαλλία και η Ιρλανδία, είναι πιθανό να συμφωνήσουν.

Ένα άλλο βασικό αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης είναι η Εταιρική Σχέση Ασφάλειας και Άμυνας ΕΕ-Ινδίας, η οποία επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών και ινδικών αμυντικών βιομηχανιών, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της ΕΕ. Η ελπίδα είναι ότι η Ινδία, η οποία παραδοσιακά αγόραζε όπλα από τη Ρωσία, θα διπλασιάσει τις πρόσφατες αγορές όπλων από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των αγορών μαχητικών αεροσκαφών Dassault Rafale από τη Γαλλία.

Επομένως, μετά την κρίση της Γροιλανδίας και τις αποτυχίες τόσο στις εμπορικές συμφωνίες Mercosur όσο και στις εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ, οι Βρυξέλλες χρειάζονται μια γεωπολιτική νίκη. Η Ινδία προσφέρει αυτή την ευκαιρία, καθώς και την υπόσχεση για λαμπερά γραφικά από την παρέλαση της Ημέρας της Δημοκρατίας για τους κορυφαίους αξιωματούχους της Ευρώπης. Αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν πριν αυτή η «μεγασυμφωνία» γίνει πραγματικότητα. Και η Ευρώπη έχει ιστορικό στο να σκοντάφτει στον εαυτό της.

