«Παγώνει» τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να «παγώσει» προσωρινά τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εμπορικού μπλοκ Mercosur, παραπέμποντάς την στο Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ για έλεγχο νομιμότητας. Η κίνηση αυτή σημαίνει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας, που είχε υπογραφεί πολύ πρόσφατα, ενδέχεται να καθυστερήσει σημαντικά ή ακόμη και να εμποδιστεί τελικά.

Στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η πρόταση για παραπομπή της συμφωνίας στο Δικαστήριο της ΕΕ εγκρίθηκε με 334 ψήφους υπέρ και 324 κατά. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει χρόνια, με εκτιμήσεις να μιλούν για μεγάλες καθυστερήσεις στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας, πιθανώς έως και δύο χρόνια ή και περισσότερο.

Η συμφωνία EU-Mercosur, που είναι η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει καταλήξει ποτέ η ΕΕ, είχε υπογραφεί στις 17 Ιανουαρίου μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην ΕΕ και τις χώρες του Mercosur — Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη.

Η παραπομπή στο Δικαστήριο ήρθε εν μέρει λόγω εντονότατων αντιδράσεων από αγροτικούς φορείς και ευρωβουλευτές, που εκφράζουν ανησυχίες για τον αντίκτυπο των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από τη Νότια Αμερική στις ευρωπαϊκές αγορές και στις τιμές παραγωγής. Χιλιάδες αγρότες, κυρίως από χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Πολωνία, πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προηγούμενες ημέρες, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους ενάντια στη συμφωνία.

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας λένε ότι θα ενισχύσει το εμπόριο, θα μειώσει σημαντικά τους δασμούς και θα ενδυναμώσει τις οικονομικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική. Παράλληλα, η συμφωνία έχει και γεωπολιτική σημασία, δεδομένης της προσπάθειας της Ευρώπης να διαφοροποιήσει τους εμπορικούς της εταίρους και να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα και τις ΗΠΑ.