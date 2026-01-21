«Παγώνει» τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Παραπέμπεται στο δικαστήριο της ΕΕ για έλεγχο νομιμότητας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.01.26 , 17:44 Το 112 για την κακοκαιρία «χτύπησε» ακόμα και σε… POS για κάρτες!
21.01.26 , 17:28 Πέτρος Κωστόπουλος: Η τρυφερή ανάρτηση για τη γιορτή του γιου του, Μάξιμου!
21.01.26 , 17:19 Τραμπ από Νταβός: «Θέλω πίσω τη Γροιλανδία. Αχάριστοι οι Δανοί»
21.01.26 , 17:10 Ξαφνιάστηκαν στη Βουλή από το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία!
21.01.26 , 16:55 Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
21.01.26 , 16:03 «Πλήγμα» στον Ολυμπιακό: Ποιος δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με την Εφές
21.01.26 , 15:56 MasterChef: Οι auditions συνεχίζονται για 4η μέρα - Δείτε το trailer
21.01.26 , 15:53 Κακοκαιρία: Έντονα φαινόμενα στην Αττική έως το απόγευμα -Σε ποιες περιοχές
21.01.26 , 15:50 Κόικας- Μαυρομάτη: Ο έρωτας δεν κρύβεται - Πιασμένοι χέρι χέρι στο κέντρο
21.01.26 , 15:25 Εξαφάνιση Λόρα: Τι λέει η γυναίκα που ισχυρίζεται πως την είδε στο Βερολίνο
21.01.26 , 15:23 Λαχταριστή ζαμπονοκασερόπιτα με μπεσαμέλ
21.01.26 , 15:19 Αντώνης Μυριαγκός: Απαντά στα αρνητικά σχόλια για τον «Καποδίστρια»
21.01.26 , 14:46 Δολοφονία Ρόδος: Ψάχνουν 49χρονο Ουκρανό ως βασικό ύποπτο
21.01.26 , 14:45 «Παγώνει» τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
21.01.26 , 14:39 Ένα πρωτότυπο αντικειμένο από την Κίνα έρχεται στο Cash or Trash
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
Στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Βίντεο Star
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να «παγώσει» προσωρινά τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εμπορικού μπλοκ Mercosur, παραπέμποντάς την στο Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ για έλεγχο νομιμότητας. Η κίνηση αυτή σημαίνει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας, που είχε υπογραφεί πολύ πρόσφατα, ενδέχεται να καθυστερήσει σημαντικά ή ακόμη και να εμποδιστεί τελικά.

Στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η πρόταση για παραπομπή της συμφωνίας στο Δικαστήριο της ΕΕ εγκρίθηκε με 334 ψήφους υπέρ και 324 κατά. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει χρόνια, με εκτιμήσεις να μιλούν για μεγάλες καθυστερήσεις στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας, πιθανώς έως και δύο χρόνια ή και περισσότερο.

Πανάκριβο το ρύζι: Από 0,30 λεπτά φτάνει στο ράφι 3,5 ευρώ

Η συμφωνία EU-Mercosur, που είναι η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει καταλήξει ποτέ η ΕΕ, είχε υπογραφεί στις 17 Ιανουαρίου μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην ΕΕ και τις χώρες του Mercosur — Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη.

Η παραπομπή στο Δικαστήριο ήρθε εν μέρει λόγω εντονότατων αντιδράσεων από αγροτικούς φορείς και ευρωβουλευτές, που εκφράζουν ανησυχίες για τον αντίκτυπο των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από τη Νότια Αμερική στις ευρωπαϊκές αγορές και στις τιμές παραγωγής. Χιλιάδες αγρότες, κυρίως από χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Πολωνία, πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προηγούμενες ημέρες, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους ενάντια στη συμφωνία.

Συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Ποια ελληνικά προϊόντα προστατεύονται νομικά

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας λένε ότι θα ενισχύσει το εμπόριο, θα μειώσει σημαντικά τους δασμούς και θα ενδυναμώσει τις οικονομικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική. Παράλληλα, η συμφωνία έχει και γεωπολιτική σημασία, δεδομένης της προσπάθειας της Ευρώπης να διαφοροποιήσει τους εμπορικούς της εταίρους και να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα και τις ΗΠΑ.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 |
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
 |
MERCOSUR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top