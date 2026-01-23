Βαθιά ανάσα στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ για το ένα βήμα πίσω του Τραμπ

Βαθιά ανάσα πήραν οι Ευρωπαίοι, βλέποντας τον πλανητάρχη να παίρνει πίσω τις απειλές για τους δασμούς. Στη χθεσινή πολύωρη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, συμφώνησαν ότι δεν είναι προς το συμφέρον τους τυχόν ρήξη με τις ΗΠΑ. Οι δασμοί έφυγαν από το κάδρο, αλλά στο τραπέζι έμεινε το σχέδιο του Τραμπ για την Γροιλανδία. Ο πλανητάρχης διεμήνυσε ότι δεν κάνει πίσω.

Τραμπ: «το σχέδιό μου για τη Γροιλανδία αρέσει σε όλους»

Μέσα στο αεροπλάνο με το οποίο επέστρεφε από το Νταβός, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε τον παρακάτω διάλογο με δημοσιογράφο για τη Γροιλανδία:

- Τραμπ: Στην πραγματικότητα, είναι μια διαπραγμάτευση. Δεν έχει χρονικό περιθώριο. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε στρατιωτικά. Το ΝΑΤΟ θα εμπλακεί, μαζί μας.



-Δημοσιογράφος: Συμφωνεί η Δανία μ' αυτό το σχέδιο;



-Τραμπ: Πιστεύω ότι σε όλους αρέσει.

Ο διάλογος Τραμπ με δημοσιογράφους για τη Γροιλανδία

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star η διπλωματική συντάκτρια Κατερίνα Τσαμούρη, ο Τραμπ «μαλάκωσε» λίγο αλλά ξεκαθάρισε ότι και αντι-πυραυλικό «χρυσό Θόλο» θα φτιάξει για να προστατεύει τη Γροιλανδία από Ρωσία και Κίνα και θα ελέγχει τον ορυκτό πλούτο του νησιού, όπως προβλέπει το σχέδιό του.

Στη Γροιλανδία η πρωθυπουργός της Δανίας: «Είναι σοβαρή η κατάσταση»

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρεντέρικσεν, δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε σοβαρή κατάσταση. Υπάρχει τώρα μια διπλωματική-πολιτική πορεία που εμείς (Δανία και Γροιλανδία) θα ακολουθήσουμε από κοινού».

Πρωθυπουργός Δανίας για Γροιλανδία: Σοβαρή η κατάσταση

Μετά από 5 ώρες συζήτησης στην έκτακτη σύνοδο κορυφής, οι Ευρωπαίοι συμφώνησαν να συνεχίσουν την συνεργασία με τις ΗΠΑ, βάζοντας όμως όρια απέναντι στις απειλές. Ο τόνος έχει αλλάξει, η σχέση έχει διαρραγεί, αλλά όλοι συμφώνησαν ότι η διατλαντική επαφή πρέπει να παραμείνει.

Κι αφού ο Τραμπ πήρε πίσω την απειλή των δασμών, οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν να «ξεπαγώσουν’ την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ την οποία και θα επικυρώσουν.

Κ. Μητσοτάκης στο Star: Η ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις βλάπτει τόσο την Ευρώπη όσο και τις ΗΠΑ

Πώς μπορεί όμως η Ελλάδα, που είναι στην ΕΕ αλλά έχει και στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, να ισορροπεί πατώντας σε 2 βάρκες; Αυτό ρώτησε η ανταποκρίτρια του STAR, Μαρία Ψαρά, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά:

«Η Ελλάδα δεσμεύεται από το πλαίσιο της πολυμέρειας και του Διεθνούς Δικαίου… Και δε θα κουραστώ να προσπαθώ να πείθω τους Αμερικανούς συνομιλητές μου ότι η οποιαδήποτε ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ζημιώνει τόσο την Ευρώπη όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο πρωθυπουργός πρότεινε και μια συμβιβαστική λύση για τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν δεύτερες σκέψεις ως προς το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ: «Να προσχωρήσουμε» είπε, αλλά μόνο για το θέμα της Γάζας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να στηρίξουν το σχέδιο για την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».