Τραμπ από Νταβός: «Θέλω να αποκτήσω τη Γροιλανδία. Αχάριστοι οι Δανοί»

Όσα είπε για το ΝΑΤΟ, τη Δανία και την Ουκρανία

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία AP (Evan Vucci)
Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Mηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις έστειλε ο Αμερικανό πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του στο Νταβός. Τι είπε για την κατάκτηση της Γροιλανδίας, το ΝΑΤΟ και τη Δανία, αλλά και την Ουκρανία. 

Γιατί ο Nτόναλντ Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία;

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δε θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για την κατάκτηση της Γροιλανδίας, αλλά ζήτησε οι ΗΠΑ να αποκτήσουν την ιδιοκτησία του νησιού της Αρκτικής που βρίσκεται υπό δανική κυριαρχία. 

Τραμπ: Με τη βοήθεια του ΑΙ «κατέλαβε» τη Γροιλανδία!

«Το μόνο που ζητάμε είναι να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία, τα δικαιώματα, τους τίτλους, και την ιδιοκτησία της. Μόνο η "μεγάλη δύναμη" των ΗΠΑ μπορεί να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία», τόνισε κατά την ομιλία του στο Νταβός, λέγοντας ότι επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας. 

«Οι ΗΠΑ εγκατέστησαν βάσεις στη Γροιλανδία για τη Δανία, εμείς πολεμήσαμε για τη Δανία», πρόσθεσε, ενώ κατηγόρησε τη Δανία για «αχαριστία» και επιτέθηκε κατά του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως «οι ΗΠΑ δεν έχουν πάρει τίποτε από αυτό». 

«Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να είναι σε θέση να υπερασπιστεί το έδαφός του. Και το γεγονός είναι ότι κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι ικανό να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός

Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Νταβός διαμήνυσε ότι θέλει να πάρει πίσω τη Γροιλανδία από τους Δανούς, τους οποίους χαρακτήρισε «αχάριστους» / Φωτογραφία AP (Evan Vucci))

Τραμπ: «Ο Καναδάς υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ, θα έπρεπε να είναι ευγνώμων»

Από τα «βέλη» του Αμερικανού προέδρου δε γλίτωσε ούτε ο Καναδάς. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε από το Νταβός ότι ο βόρειος γείτονάς του «υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ», μία ημέρα μετά την ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος μίλησε για τη «ρήξη» της παγκόσμιας τάξης.

«Ο Καναδάς λαμβάνει πολλά δωρεάν πράγματα εκ μέρους μας, παρεμπιπτόντως. Θα έπρεπε επομένως να είναι ευγνώμων, αλλά δεν είναι. Είδα τον πρωθυπουργό σας (σ.σ. του Καναδά) χθες. Δεν ήταν πολύ ευγνώμων. Οι Καναδοί θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες», επέμεινε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι θα κατασκευάσει τον «Χρυσό Θόλο», το αντιπυραυλικό, αμυντικό σύστημά του, το οποίο, όπως είπε «θα υπερασπίζεται τον Καναδά».

Εδώ και μήνες ο Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να μετατρέψει τον Καναδά στην η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.

Τραμπ: «Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ πρέπει να ασχοληθούν με την Ουκρανία»

Ακόμα, ο Ντόναλντ Τραμπ από το Νταβός δήλωσε ότι εναπόκειται στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη «να ασχοληθεί με την Ουκρανία».

«Τι κερδίζουν οι ΗΠΑ από όλη αυτή τη δουλειά, όλα αυτά τα χρήματα, εκτός από θάνατο, καταστροφή και κολοσσιαία χρηματικά ποσά που πηγαίνουν σε ανθρώπους που δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε; Δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε, μιλάω για το ΝΑΤΟ, μιλάω για την Ευρώπη. Εναπόκειται σε αυτούς να αντιμετωπίσουν την Ουκρανία, όχι σε εμάς. Οι ΗΠΑ είναι πολύ μακριά. Ένας μεγάλος, όμορφος ωκεανός μας χωρίζει. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. 

Ο Τραμπ, ωστόσο, τόνισε ότι θα συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αργότερα σημέρα στο Νταβός.


 

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
 |
ΝΤΑΒΟΣ
 |
ΔΑΝΙΑ
 |
ΝΑΤΟ
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
