Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει επικίνδυνα τους τόνους απέναντι στην Ευρώπη. Επιμένει στη Γροιλανδία και στέλνει ένα μήνυμα ισχύος, την ώρα που η ευρωπαϊκή ηγεσία δείχνει αμήχανη.

Γροιλανδία-Δασμοί Τραμπ: Τελευταία διπλωματική προσπάθεια στο Νταβός

Ο Τραμπ θέλει διακαώς τη Γροιλανδία. Και περνά το μήνυμα του με χίλιους τρόπους. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) «πείραξε» την ιστορική φωτογραφία με τους Αμερικανούς πεζοναύτες από το νησί Ίβο Τζίμα, στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Τραμπ: Με τη βοήθεια του ΑΙ «κατέλαβε» τη Γροιλανδία!

Αριστερά η ιστορική φωτογραφία με τους Αμερικανούς πεζοναύτες από το νησί Ίβο Τζίμα και δεξιά η «παραλλαγή» που ανέβασε ο Τραμπ

Παρουσιάζεται ο ίδιος με τον Τζέι Ντι Βανς και τον Μαρκ Ρούμπιο, την αμερικανική σημαία στα χέρια και μια πινακίδα στην οποία αναγράφεται: «Γροιλανδία, έδαφος των ΗΠΑ από το 2026».

O Τραμπ «τρολάρει» τους Ευρωπαίους

Στη δεύτερη εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που ανάρτησε, ο Τραμπ φαίνεται να παρουσιάζει στους Ευρωπαίους ηγέτες, μέσα στο Οβάλ Γραφείο, έναν χάρτη με τα εδάφη που ανήκουν στις ΗΠΑ, με τη Γροιλανδία και τον Καναδά βαμμένους στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας. 

Τραμπ: Με τη βοήθεια του ΑΙ «κατέλαβε» τη Γροιλανδία!

Η εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που ανάρτησε ο Τραμπ όπου φαίνεται να... παρουσιάζει στους Ευρωπαίους ηγέτες, έναν χάρτη με τη Γροιλανδία και τον Καναδά στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας

Tραμπ: Η Δανία δεν προστάτεψε τη Γροιλανδία - Θα το κάνουμε εμείς!

Οι στρατηγικές κινήσεις του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος «σπάει» έναν άγραφο κανόνα της διεθνούς διπλωματίας: Δίνει στη δημοσιότητα ιδιωτικά μηνύματα Ευρωπαίων ηγετών - του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ και του Εμανουέλ Μακρόν: Η κίνηση δεν είναι τυχαία. Ο Τραμπ δείχνει ότι ελέγχει το παιχνίδι.

Την ίδια ώρα ένας νέος πόλεμος Τραμπ - Μακρόν ξεκινά για το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.  Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν αρνείται να συμμετάσχει και ο Τραμπ απαντά: «Αυτό που θα κάνω είναι, αν νιώθουν εχθρικοί, θα επιβάλω δασμό 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες του, και τότε θα προσχωρήσει».

Παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, το Παρίσι επιλέγει να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Από το Ελιζέ διαμηνύουν πως σε αυτή τη φάση η ΄Γαλλία δεν πρόκειται να ενταχθεί στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» και  δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια στην πρόκληση της Ουάσινγκτον, επιλέγοντας την ψυχραιμία αντί της κλιμάκωσης.

Ένταση ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε δημόσια και στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ για το ζήτημα του νησιού Ντιέγκο Γκαρσία, κατηγορώντας τον ότι «χάνει τον έλεγχο» μιας στρατηγικής συμφωνίας.

Η απάντηση του Στάρμερ ήταν μετρημένη: Υπενθύμισε ότι η συμφωνία ισχύει, ότι οι στρατιωτικές βάσεις παραμένουν ασφαλείς και ότι το Λονδίνο κινείται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

