Γροιλανδία-Δασμοί Τραμπ: Τελευταία διπλωματική προσπάθεια στο Νταβός

«Όλα τα όπλα είναι στο τραπέζι» για την απάντηση της ΕΕ, σε περίπτωση που ο Αμερικανός Πρόεδρος κάνει πράξη τις δηλώσεις του και από 1η Φεβρουαρίου επιβάλει νέους δασμούς σε βάρος οχτώ κρατών μελών της.

Παρόλο που προς το παρόν, η Κομισιόν και η πλειοψηφία των κρατών-μελών επιλέγει τη διπλωματική οδό, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα σε περίπτωση που τελικά οι αμερικανικές κυρώσεις επιβληθούν σε 12 μέρες.

Στο «οπλοστάσιο» της ΕΕ βρίσκεται η ενεργοποίηση για πρώτη φορά του μηχανισμού οικονομικών αντίμετρων σε βάρος των ΗΠΑ που ζητεί κυρίως η Γαλλία.

Ωστόσο υπάρχει μία ακόμη επιλογή των Ευρωπαίων που είναι πιο άμεση: στις 6 Φεβρουαρίου λήγει η εξάμηνη συμφωνία των 27 για αναστολή των δασμών σε εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων. Ήταν το plan B που είχε ετοιμάσει η Επιτροπή τον περασμένο Απρίλιο, σε περίπτωση που δεν υπήρχε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Αν ο Τραμπ επιβάλει τελικά τους δασμούς του, στις 7 Φεβρουαρίου, θα μπορούσε αυτόματα να επιβληθούν δασμοί σε βάρος των ΗΠΑ ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν οι Βρυξέλλες ανανεώσουν την αναστολή τους.

Προτεραιότητα στην διπλωματία

Διπλωματικές πηγές επέμεναν χθες στις Βρυξέλλες ότι προτεραιότητα της ΕΕ είναι η αποκλιμάκωση της έντασης και, ή δυνατόν, να μη φτάσουν ποτέ να εφαρμοστούν οι νέες αμερικανικές κυρώσεις. Γι’αυτό, στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, οι Ευρωπαίοι στοχεύουν να οργανωθούν και να συντονιστούν για τις συναντήσεις που επιδιώκουν να έχουν με τον Τραμπ και την ομάδα του στο Νταβός στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Προτεραιότητά μας είναι να συνεργαστούμε, όχι να κλιμακώσουμε», δήλωσε χθες ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ. Την ίδια στιγμή, άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά: «Η ΕΕ έχει στη διάθεσή της εργαλεία και είναι έτοιμη να απαντήσει σε περίπτωση που επιβληθούν οι απειλούμενοι δασμοί. Είναι το μέσο κατά του καταναγκασμού ξανά στο τραπέζι; Δεν είχε τεθεί ποτέ εκτός συζήτησης», πρόσθεσε.

Πηγές της ΕΕ ανέφερεραν ότι το θέμα της ενεργοποίησης του πολυδιαφημισμένου «μηχανισμού κατά του εξαναγκασμού» (ACI), που θεωρείται το ισχυρότερο εμπορικό μέσο του μπλοκ γι αυτό έχει και το όνομα «μπαζούκα», συζητήθηκε χθες στην έκτακτη συνάντηση των Μονίμων Αντιπροσώπων των 27 κρατών-μελών. Ωστόσο, δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη ειδική πλειοψηφία των κρατών-μελών.

«Είναι πολύ νωρίς γι’ αυτό», σχολίασε διπλωμάτης στην «Εφ.Συν.». Παρόλο που η Γαλλία το στηρίζει κι επιμένει, η Ιταλία, η Πολωνία και πολλές χώρες της ανατολικής ΕΕ διαφωνούν, κυρίως γιατί ανησυχούν ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να αντιδράσει αποσύροντας τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία ή το ΝΑΤΟ. «Εάν η διπλωματία αποτύχει, τότε το ποιος υποστηρίζει τι θα αλλάξει άρδην», είπε.

Στο Νταβός...

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε ότι «οι επαφές συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα», οι Ευρωπαίοι ελπίζουν σε μια συνάντηση με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει χθες εάν η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να συναντηθεί αυτοπροσώπως με τον Τραμπ.

Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιδιώξουν επίσης συνάντηση. Σκοπός είναι να υπάρξει συντονισμός και κοινή θέση.

«Έχουμε δει πολλές φορές από τότε που εξελέγη ο Τραμπ να λέει πράγματα δημόσια, αλλά στις διαβουλεύσεις οι κυβερνητικοί του παράγοντες να λένε άλλα πράγματα», είπε αξιωματούχος της Κομισιόν.

«Ο Τραμπ δεν έχει το πλεονέκτημα αυτήν την στιγμή. Η οικονομία του δεν πάει καλά, αν επιμείνει στις κυρώσεις μπορεί οι αγορές της ΕΕ σε LNG να μη γίνουν, ενώ αναμένεται και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη νομιμότητα των κυρώσεων».

Η απόφαση αφορά τη νομιμότητα της χρήσης από τον Τραμπ ενός νόμου του 1977 που επιτρέπει στον πρόεδρο των ΗΠΑ να επικαλείται εθνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης προκειμένου να επιβάλλει αμοιβαίους δασμούς σε χώρες του κόσμου. Κατά τη διάρκεια ακρόασης στις αρχές Νοεμβρίου, οι δικαστές φάνηκαν να αμφισβητούν τη νομιμότητα των δασμών, ενισχύοντας τις ελπίδες στην Ευρώπη ότι τα μέτρα θα μπορούσαν να ανασταλούν από το αμερικανικό δικαστικό σύστημα.

«Αυτό δε σημαίνει ότι ο Τραμπ δεν θα βρει άλλο τρόπο να τις επιβάλλει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει το προβάδισμα», εξήγησε στην «Εφ.Συν.» η διπλωματική πηγή.

Κοινό μέτωπο Γαλλίας-Γερμανίας στο Eurogroup

Κοινές δηλώσεις πραγματοποίησαν χθες πριν από το Eurogroup ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλινγκμπάιλ και ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ρόλαντ Λεσκίρ, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα ενότητας.

«Η Γερμανία και η Γαλλία συμφωνούν: Δεν θα επιτρέψουμε να εκβιαστούμε», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός, έχοντας στο πλάι του τον Γάλλο ομόλογό του. «Ο εκβιασμός μεταξύ συμμάχων 250 ετών, ο εκβιασμός μεταξύ φίλων, είναι προφανώς απαράδεκτος», είπε από την πλευρά του ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ.

«Δεν επιδιώκουμε κλιμάκωση, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για εκείνη τη στιγμή», είπε ο Γερμανός, ο οποίος νωρίτερα είχε υποστηρίξει τη χρήση του «μπαζούκα» της ΕΕ.

«Κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Δεν μας αρέσουν οι δασμοί, δεν μας αρέσει να χρησιμοποιούμε τους δασμούς ως γεωπολιτικό όπλο», δήλωσε ο Λεσκίρ.

«Πρέπει να είμαστε σε θέση να δείξουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, είτε πρόκειται για δασμούς, είτε για εμπορικές συμφωνίες, είτε για μέτρα κατά του καταναγκασμού».