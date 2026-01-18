Η δήλωση των «8» μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος στοχεύει χώρες που στηρίζουν τη Γροιλανδία

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σεισμό στις διατλαντικές σχέσεις προκαλεί η νέα απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 10% στις ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν τη Γροιλανδία και αντιστέκονται στα σχέδιά του για την απόκτησή της.

Νέοι δασμοί στην Ευρώπη: Τραμπ απειλεί 8 χώρες λόγω Γροιλανδίας

Η απόφαση αυτή πυροδοτεί ένα ευρωπαϊκό και διεθνές ντόμινο αντιδράσεων, με κυβερνήσεις, διπλωμάτες και αξιωματούχους του ΝΑΤΟ να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες.

Το «όπλο» των δασμών επιστρέφει

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο την απειλή των δασμών, ένα εργαλείο που έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα ως βασική διαπραγματευτική τακτική. Σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως από την 1η Φεβρουαρίου θα επιβληθούν δασμοί 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες: Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία και Φινλανδία.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου, εφόσον οι χώρες αυτές δεν «συμμορφωθούν», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, με τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Η Γροιλανδία στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

Για τον Τραμπ, η Γροιλανδία έχει εξελιχθεί στο «ιερό δισκοπότηρο» της γεωπολιτικής στρατηγικής των ΗΠΑ. Ο ίδιος και στενοί συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι το νησί είναι κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια της Αμερικής, καθώς ο ανταγωνισμός στην Αρκτική εντείνεται.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Στίβεν Μίλερ, αρμόδιου για την πολιτική και την εσωτερική ασφάλεια των ΗΠΑ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Δανία «δεν μπορεί να υπερασπιστεί ή να ελέγξει επαρκώς τη Γροιλανδία», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη.

Πανευρωπαϊκό ντόμινο αντιδράσεων

Η απόφαση Τραμπ πυροδότησε κύμα δηλώσεων από Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι προειδοποιούν ότι οι δασμοί θα οδηγήσουν σε επικίνδυνο σπιράλ στις διατλαντικές σχέσεις. Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε πως η Ευρώπη δεν πρέπει «να στρουθοκαμηλίζει» ούτε να αποδεχθεί τον ρόλο του πιόνιου των υπερδυνάμεων.

Την ίδια ώρα, η κοινή στάση του ευρωπαϊκού μπλοκ προσφέρει μια προσωρινή ανάσα στη Γροιλανδία. Η υπουργός Ορυκτών Πόρων της χώρας, Νάγια Νατανιέλσεν, δήλωσε «ευγνώμων και γεμάτη ελπίδα ότι η διπλωματία και οι συμμαχίες θα υπερισχύσουν».

Η δήλωση Δανίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ολλανδίας, Νορβηγίας, Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου

«Ως μέλη του ΝΑΤΟ, έχουμε δεσμευτεί να ενισχύσουμε την ασφάλεια της Αρκτικής ως κοινό διατλαντικό συμφέρον. Η προ-συντονισμένη δανική άσκηση «Arctic Endurance» που διεξάγεται με τους Συμμάχους ανταποκρίνεται σε αυτήν την αναγκαιότητα. Δεν αποτελεί απειλή για κανέναν.

Είμαστε πλήρως αλληλέγγυοι με το Βασίλειο της Δανίας και τον λαό της Γροιλανδίας. Βασιζόμενοι στη διαδικασία που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε διάλογο βασισμένο στις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, τις οποίες υποστηρίζουμε σθεναρά.

Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και διακινδυνεύουν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία. Θα συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι και συντονισμένοι στην αντίδρασή μας. Έχουμε δεσμευτεί να διατηρήσουμε την κυριαρχία μας».

Ανάμεικτες αντιδράσεις και από συμμάχους του Τραμπ

Ακόμη και στενοί σύμμαχοι του Αμερικανού προέδρου εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε τις απειλές για δασμούς «σφάλμα», ενώ αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ επισημαίνουν ότι μια τέτοια κλιμάκωση δοκιμάζει τις αντοχές της Συμμαχίας.

Παρά τις εντάσεις, ο Δανός στρατιωτικός διοικητής εμφανίστηκε ψύχραιμος, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να φανταστεί επίθεση χώρας του ΝΑΤΟ σε άλλη, αν και ξεκαθάρισε πως οι δανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποχρέωση να απαντήσουν σε περίπτωση επίθεσης.

