Εμμονή Τραμπ με τη Γροιλανδία: Επιμένει στην προσάρτηση

Επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ στην προσάρτηση της Γροιλανδίας, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται, αλλά και την στρατιωτική ενίσχυσή της από τους Ευρωπαίους.

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του Star στις Ηνωμένες Πολιτείες, Δημήτρης Σουλτογιάννης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ευθέως ότι δεν μπορεί να βασιστεί στη Δανία για την άμυνα του νησιού απέναντι σε Ρωσία και Κίνα.

Από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επανέλαβε πως η Γροιλανδία είναι κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. «Αν η Ουάσιγκτον δεν κινηθεί, τότε θα το κάνουν η Μόσχα και το Πεκίνο», είπε.

Όπως φαίνεται και στην κάτοψη της περιοχής από το διάστημα, η Γροιλανδία ανήκει γεωγραφικά στη Βόρεια Αμερική, έχοντας απέναντί της τη Ρωσία και σε απόσταση αναπνοής τον πλούσιο σε σπάνιες γαιες Αρκτικό κύκλο.

Η κάτοψη με τη στρατηγική θέση της Γροιλανδίας στον παγκόσμιο χάρτη

Χωρίς αποτέλεσμα έληξε και η συνάντηση του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με τον Δανό ΥΠΕΞ και την ομολόγό του της Γροιλανδίας.



