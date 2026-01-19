Γροιλανδία: Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ συγκαλεί ο Κόστα

Πιθανότατα την Πέμπτη 22/1

Πηγή: Φωτογραφία AP
Αντόνιο Κόστα
Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στο τέλος της εβδομάδας συγκάλεσε χθες αργά το βράδυ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Η πιο πιθανή ημερομηνία είναι η Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και οι ηγέτες θα πρέπει να έρθουν αυτοπροσώπως στις Βρυξέλλες.

Bloomberg: Η ΕΕ ετοιμάζει αντίποινα στον Τραμπ με δασμούς 93 δισ. ευρώ

Στην ανακοίνωσή του μετά την έκτακτη συνάντηση των μονίμων αντιπροσώπων των 27 κρατών μελών χθες που συγκάλεσε εκτάκτως η Κυπριακή Προεδρία, ο Πρόεδρος Κόστα αναφέρει ότι στις διαβουλεύσεις του με τα κράτη μέλη, επιβεβαιώνονται  η ενότητα στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας, αλλά και της υποστήριξης και αλληλεγγύης προς τη Δανία και τη Γροιλανδία.

Επίσης, «επιβεβαιώνεται η ετοιμότητα να αμυνθούμε έναντι οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού» λέει ο Πρόεδρος Κόστα, αλλά και η «ετοιμότητα να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ σε όλα τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος».

Οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών σε οκτώ κράτη-μέλη λόγω της Γροιλανδίας ως επίθεση στο σύνολο της ΕΕ. 

Η δήλωση των «8» μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπήρξαν αρκετές απόψεις. Από τη μια, συζητήθηκε το αίτημα του Γάλλου Προέδρου Μακρόν για ενεργοποίηση για πρώτη φορά μηχανισμού οικονομικών αντιποίνων (ACI), ενώ και πολιτικά κόμματα του Ευρωκοινοβουλίου απειλούν να μην εγκρίνουν την εμπορική συμφωνία που είχε υπογραφεί με την ΕΕ πέρυσι. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν αντίμετρα ύψους 93 δισ. ευρώ.

Υπήρξαν όμως και χώρες που ελπίζουν ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια διπλωματική λύση στο Νταβός, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ θα ηγηθεί της μεγαλύτερης αμερικανικής αντιπροσωπείας που έχει καταγραφεί ποτέ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Εμμονή Τραμπ με τη Γροιλανδία: Επιμένει στην προσάρτηση

Ανάμεσά τους και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η οποία μίλησε το Σάββατο με τον Τραμπ -χωρίς να ενημερώσει και να συντονιστεί με κανέναν στην ΕΕ-  και για πρώτη φορά διαφώνησε μαζί του, λέγοντάς του ότι ήταν λάθος να επιβάλει περισσότερους δασμούς. Χθες, Κυριακή, η Μελόνι προσπάθησε να αποκλιμακώσει την ένταση, δηλώνοντας ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί ο διάλογος με τις ΗΠΑ.

Σήμερα πάντως, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται στην έδρα του ΝΑΤΟ η συνάντηση του γενικού γραμματέα Μαρκ Ρούτε με τον Υπουργό Άμυνας της Δανίας και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γροιλανδίας. Χθες, ο Ρούτε ανακοίνωσε στο Χ ότι μίλησε με τον Τραμπ, σημειώνοντας ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό και ανυπομονώ να τον δω στο Νταβός αργότερα αυτή την εβδομάδα».

Το ΝΑΤΟ μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει ξεκάθαρη θέση για τις εξελίξεις...

