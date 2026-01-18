Bloomberg: Η ΕΕ ετοιμάζει αντίποινα στον Τραμπ με δασμούς 93 δισ. ευρώ

Στο τραπέζι το εμπορικό «μπαζούκα» της ΕΕ μετά την απειλή για νέους δασμούς

18.01.26 , 22:24 Bloomberg: Η ΕΕ ετοιμάζει αντίποινα στον Τραμπ με δασμούς 93 δισ. ευρώ
Τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσει στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς κλιμακώνεται εκ νέου η εμπορική ένταση μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον.

Νέοι δασμοί στην Ευρώπη: Τραμπ απειλεί 8 χώρες λόγω Γροιλανδίας

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, τα κράτη-μέλη της ΕΕ συζητούν σειρά επιλογών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η επιβολή αντισταθμιστικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας έως και 93 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η κινητικότητα στις Βρυξέλλες εντάθηκε μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου ότι σκοπεύει να επιβάλει δασμούς ύψους 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου.

Η κίνηση αυτή συνδέεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με τις ευρωπαϊκές ενέργειες που αφορούν τη Γροιλανδία, την οποία ο Τραμπ έχει εκφράσει εδώ και καιρό ότι θεωρεί στρατηγικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το βράδυ της Κυριακής, οι πρέσβεις των κρατών-μελών της ΕΕ συναντήθηκαν εκτάκτως στις Βρυξέλλες, επιχειρώντας να διαμορφώσουν κοινή γραμμή αντίδρασης απέναντι στις αμερικανικές απειλές.

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση των συνομιλιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να στείλει σαφές μήνυμα ότι είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα εμπορικά της συμφέροντα, εφόσον κλιμακωθεί η σύγκρουση.

Μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται στο τραπέζι είναι και η ενεργοποίηση του λεγόμενου εμπορικού «μπαζούκα» της ΕΕ.

Πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο εμπορικών αντιποίνων, το οποίο σχεδιάστηκε αρχικά για να αντιμετωπιστούν πιέσεις και πρακτικές εκφοβισμού από την Κίνα. Το συγκεκριμένο μέσο θα επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει όχι μόνο δασμούς, αλλά και περιορισμούς σε επενδύσεις ή άλλες οικονομικές δραστηριότητες χωρών που θεωρούνται παραβατικές.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πέρυσι η ΕΕ είχε εγκρίνει αντίστοιχα δασμολογικά αντίμετρα σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, τα μέτρα εκείνα ανεστάλησαν έπειτα από την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Η πρόσφατη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, φαίνεται να επαναφέρει το ζήτημα δυναμικά στο προσκήνιο.

Μάλιστα, Ευρωπαίοι νομοθέτες πρότειναν το Σαββατοκύριακο να αναβληθεί η έγκριση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, επικαλούμενοι τη νέα απειλή επιβολής δασμών. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προειδοποιητικό μήνυμα προς την Ουάσινγκτον ότι η ΕΕ δεν σκοπεύει να παραμείνει παθητικός παρατηρητής.

Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, όπου είναι προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ανταποκριτής του Sky News, Άλιστερ Μπάνκαλ, σημείωσε ότι το Φόρουμ μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για απευθείας συνομιλίες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «μπορεί να είναι μια ευκαιρία να συζητήσουν πρόσωπο με πρόσωπο και να δουν αν μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη».

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για τις διατλαντικές σχέσεις, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να εμφανίζεται αποφασισμένη να απαντήσει δυναμικά, εφόσον οι απειλές του Λευκού Οίκου μετατραπούν σε πράξη.

