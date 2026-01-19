Tραμπ: Η Δανία δεν προστάτεψε τη Γροιλανδία - Θα το κάνουμε εμείς!

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις με φόντο τη Γροιλανδία, καθώς είναι σαφές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπλοφάρει. Επισημαίνει ότι θέλει το νησί που ανήκει στο βασίλειο της Δανίας για να εξαλείψει, όπως λέει, τη ρωσική απειλή.

«Το ΝΑΤΟ λέει στη Δανία, εδώ και 20 χρόνια, ότι «πρέπει να απομακρύνει τη ρωσική απειλή από τη Γροιλανδία». Δυστυχώς, η Δανία δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα γι' αυτό. Τώρα είναι η ώρα και θα γίνει!» έγραψε στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Η ανάρτηση του Τραμπ για τη Δανία και τη Γροιλανδία

Μάλιστα ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε επιστολή στον Νορβηγό πρωθυπουργό, λέγοντας ότι αφού δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ ειρήνης δεν υποχρεούται να σκέφτεται μόνο... την ειρήνη.

.

Η επιστολή Τραμπ στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης για το γεγονός ότι σταμάτησα 8 και πλέον πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη» έγραφε συγκεκριμένα η επιστολή του Πλανητάρχη προς τον Πρωθυπουργό της Νορβηγίας. Συνέδεσε έτσι τις αξιώσεις του για τη Γροιλανδία με το γεγονός ότι δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης.

Aποχωρούν άρον άρον οι Ευρωπαίοι στρατιώτες από τη Γροιλανδία

Οι Ευρωπαίοι ακροβατούν σε τεντωμένο σκοινί. Δεν δέχονται τους δασμούς Τραμπ, αλλά προσπαθούν να πάνε και με τα νερά του πλανητάρχη: Ο Μέρτς, γύρισε άρον-άρον τους Γερμανούς στρατιώτες που είχε στείλει στη Γροιλανδία. Ολλανδοί ναυτικοί επίσης τα μάζεψαν κι έφυγαν... Εν αντιθέσει με τη Δανία που έστειλε επιπλέον στρατό.

Όσο για τους Βρετανούς; Ζητούν σεβασμό... όχι πίεση. «Η χρήση δασμών εναντίον συμμάχων είναι εντελώς λάθος» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κ. Στάρμερ.,

: Στο τέλος της εβδομάδας, στην Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, οι Ευρωπαίοι θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε εμπορικά αντίποινα. Αυτό που οι αναλυτές αποκαλούν «λύση - μπαζούκας της ΕΕ».