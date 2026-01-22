Μητσοτάκης για το Συμβούλιο Ειρήνης: Μόνο για τη Γάζα με 13 χώρες

Τι δήλωσε προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ

22.01.26 , 22:35
Πολιτικη
Μόνο για τη Γάζα με 13 χώρες είναι η θέση της Ελλάδας για το Συμβούλιο Ειρήνης όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός,  

Προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε για το Συμβούλιο Ειρήνης

Τη δημιουργία Συμβουλίου Ειρήνης αντί του… ΟΗΕ προωθεί  ο Τραμπ!

«Δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη σύνοδος κορυφής, όμως πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν επιβεβλημένο. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μία σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του προέδρου Τραμπ. Πιστεύω όμως ότι οι χθεσινές του τοποθετήσεις οδηγούν, δείχνουν, το διάδρομο προς μία εκτόνωση τουλάχιστον στο ζήτημα που αφορά στην Γροιλανδία.

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη με μία εξαίρεση τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας διευκρινίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι τα ζητήματα που αφορούν την νήσο της Γροιλανδίας αφορούν μόνο τους κατοίκους της και το βασίλειο της Δανίας. Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του αρκτικού κύκλου, αυτοί όμως μπορούν να επιλυθούν με καλή διάθεση και στα πλαίσια των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις θέσεις της Δανίας με τις ΗΠΑ, και πιστεύω ότι μπορούμε δημιουργικά και παραγωγικά να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση.

Νταβός: Ο Τραμπ παρουσίασε το «Συμβούλιο Ειρήνης» με μόνο 2 χώρες της Ε.Ε.

Ως προς τώρα το άλλο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε και αναφέρομαι στο συμβούλιο της ειρήνης όπως αυτό προτάθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά όλες οι χώρες με δύο εξαιρέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν εκφράσει κάποιους πιστεύω ευλόγους νομικούς προβληματισμούς καθώς το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της αποφάσης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παραταύτα η πρόταση της Ελλάδος, η πρόταση μου, θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο συμβούλιο της ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρηση τους μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί.

Θεωρώ ότι αυτό είναι μια εύλογη συμβιβαστική λύση η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στην διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ουσιαστικά ένα νέο οργανισμό ο οποίος μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών».
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ
 |
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΕ
