Τη δημιουργία Συμβουλίου Ειρήνης αντί του… ΟΗΕ προωθεί  ο Τραμπ!

Ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς οργάνου με την ονομασία «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο θα λειτουργεί υπό τον δικό του έλεγχο και φιλοδοξεί να επιλύει συγκρούσεις παγκοσμίως, ανταγωνιζόμενο τον ΟΗΕ!

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του Star στις Ηνωμένες Πολιτείες, Δημήτρη Σουλτογιάννης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί η τελετή υπογραφής του 20σέλιδου ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Νταβός της Ελβετίας, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Το σχέδιο αυτό, ωστόσο, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ορισμένες προσκεκλημένες χώρες ζητούν επαναδιατύπωση βασικών όρων της συμφωνίας Να σημειωθεί ότι μεταξύ των χωρών που έλαβαν πρόσκληση είναι Γερμανία, η Γαλλία, ο Καναδάς, αλλά και η Ρωσία.

Η αποστολή του Συμβουλίου ξεπερνά τη Γάζα, καθώς μιλά για παγκόσμια σταθερότητα και ειρήνη, «αδειάζοντας» εμμέσως τον ΟΗΕ.

Ο ίδιος ο Τραμπ, προβλέπεται να είναι ο πρώτος και ουσιαστικά ισόβιος πρόεδρος, με εξουσίες πρόσκλησης και απομάκρυνσης κρατών, καθώς και τελικής έγκρισης όλων των αποφάσεων. Παράλληλα, η μόνιμη θέση στο Συμβούλιο απαιτεί την καταβολή ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων!

Η Γαλλία έχει ήδη απορρίψει την πρόταση, ενώ άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, εξετάζουν τη στάση τους. Το Συμβούλιο τίθεται σε ισχύ μόλις το υπογράψουν τρία κράτη.

