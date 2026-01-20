Μακρόν κατά Τραμπ: Τι είπε για «νταήδες» και «βαρβαρότητα» στο Νταβός

«Το ΝΑΤΟ είναι πλέον ένας αποδυναμωμένος θεσμός»

Κοσμος
Πηγή: ΑΜΠΕ, AP Photo/Markus Schreiber
Μακρόν Νταβός
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι προτιμά τον «σεβασμό αντί για τους νταήδες» και «το κράτος δικαίου αντί για τη βαρβαρότητα», κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, που ακούστηκε ως απάντηση στην εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας παράλληλα πως το ΝΑΤΟ είναι πλέον ένας «αποδυναμωμένος θεσμός» στο πλαίσιο του στόχου του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Νέα Υόρκη: Πώς ο Εμανουέλ Μακρόν «κόλλησε» στην κίνηση λόγω... Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα έγινε γνωστό, όπως δημοσιοποίησε ο ίδιος ο Τραμπ, ότι ο Γάλλος πρόεδρος έστειλε μήνυμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ  που έγραφε «φίλε μου δεν καταλαβαίνω τι κάνεις  με τη Γροιλανδία»!   

«Η Γαλλία και η Ευρώπη είναι προσηλωμένες στην εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία, καθώς και στα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους», τόνισε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ ο Αμερικανός ομόλογός του θέλει να δημιουργήσει ένα νέο παγκόσμιο «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι θέλει να καταστήσει την G7, της οποίας η Γαλλία προεδρεύει φέτος, ένα «φόρουμ για ειλικρινή διάλογο» και για «συλλογικές και συνεργατικές λύσεις».

Τραμπ: Με τη βοήθεια του ΑΙ «κατέλαβε» τη Γροιλανδία!
 

Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υποκύψει στο «δίκαιο του ισχυρότερου», λέγοντας πως είναι αποστομωτικό το γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης του «μέσου κατά του καταναγκασμού» του εναντίον των ΗΠΑ.

«Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, χρειαζόμαστε περισσότερη σταθερότητα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά προτιμούμε σεβασμό από τους νταήδες», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, μιλώντας στα αγγλικά. «Προτιμούμε την επιστήμη αντί για (τις θεωρίες συνωμοσίας) και προτιμούμε το κράτος δικαίου αντί για τη βαρβαρότητα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Μακρόν τόνισε επίσης ότι δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Τραμπ στο Νταβός.

 «Δεν προβλέπεται σύνοδος της G7 την Πέμπτη»  δηλώνει ο Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι δεν προβλέπεται να γίνει καμία «σύνοδος» της G7 την Πέμπτη στο Παρίσι, όπως είχε προτείνει αρχικά στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ με ένα SMS που ο τελευταίος έδωσε στη δημοσιότητα.

«Δεν προβλέπεται κάποια σύνοδος. Υπάρχει διάθεση από τη γαλλική προεδρία να συγκαλέσει μια» είπε μιλώντας με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου στο περιθώριο του Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία.

AP Photo: Markus Schreiber
 

