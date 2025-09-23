Νέα Υόρκη: Πώς ο Εμανουέλ Μακρόν «κόλλησε» στην κίνηση λόγω... Τραμπ

Μακρόν: Κόλλησε στην κίνηση για να περάσει ο Τραμπ / ΣΚΑΪ

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου διεξάγεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αποχώρησε από το κτίριο του ΟΗΕ μετά την ομιλία του, όπου μεταξύ άλλων είχε ανακοινώσει την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία, ωστόσο για...κακή του τύχη έπεσε σε μπλόκο αστυνομικών καθώς ήταν σε εξέλιξη η μετακίνηση της αυτοκινητοπομπής του Ντόναλντ Τραμπ.

Η αστυνομία σταμάτησε το αυτοκίνητο του Γάλλου προέδρου, ο οποίος πιάστηκε εξ απροόπτου.

«Λυπάμαι, κύριε Πρόεδρε, όλα είναι μπλοκαρισμένα αυτή τη στιγμή» ακούγεται να λέει ένας από τους αστυνομικούς στον Εμανουέλ Μακρόν.

Awkward moment: Macron stopped in New York because of Trump’s motorcade



Police who had blocked roads for Donald Trump’s motorcade mistakenly stopped the car of French President Emmanuel Macron.



Macron got out of the vehicle, called Trump, and jokingly asked him to “clear the… pic.twitter.com/fcRd3Md336 — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025

Ο Γάλλος πρόεδρος αντιμετώπισε πάντως την κατάσταση με χιούμορ καλώντας στο τηλέφωνο τον Αμερικανό ομόλογό του στον οποίο ακούστηκε να λέει: «Μάντεψε, περιμένω στον δρόμο γιατί όλα έχουν σταματήσει για σένα».

Τελικά, ο Γάλλος πρόεδρος αποφάσισε να συνεχίσει με τα πόδια προς τη Γαλλική Πρεσβεία, με περαστικούς να τον αναγνωρίζουν στο δρόμο και να βγάζουν φωτογραφίες μαζί του.