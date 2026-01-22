Νταβός: Ο Τραμπ παρουσίασε το «Συμβούλιο Ειρήνης» με μόνο 2 χώρες της Ε.Ε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, αποκάλυψε σήμερα ένα νέο διεθνές όργανο που ονόμασε «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace), επιδιώκοντας να το τοποθετήσει στο επίκεντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκηνής και να το παρουσιάσει ως εργαλείο επίλυσης συγκρούσεων πέραν της Μέσης Ανατολής.

Στην ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το νέο σώμα έχει ήδη συγκεντρώσει την αποδοχή 19 χωρών, μεταξύ των οποίων μόνο δύο από την Ευρωπαϊκή Ένωση - η Βουλγαρία και η Ουγγαρία -.

Ο Τραμπ παρουσίασε το «Συμβούλιο Ειρήνης» / AP (Evan Vucci)

Τι είναι το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το «Συμβούλιο Ειρήνης», όπως μετέδωσε για το STAR ο Δημήτρης Σουλτογιάννης, παρουσιάζεται επισήμως ως ένα όργανο συντονισμού για την ειρήνευση, με αρχική εστίαση στη Γάζα, όπου η σύγκρουση Ισραήλ–Χαμάς έχει προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση και πολιτική αβεβαιότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, η πρωτοβουλία φαίνεται να έχει ευρύτερες φιλοδοξίες, καθώς στόχος του Τραμπ είναι να επεκτείνει το πεδίο δράσης του ώστε να αντιμετωπίζει και άλλες διεθνείς συγκρούσεις, με δυνατότητα ακόμη και να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τον ΟΗΕ.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς διεθνείς παρατηρητές και διπλωματικούς κύκλους. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται επιφυλακτικές, ενώ η ελληνική κυβέρνηση, όπως και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, έχει δείξει απροθυμία να δεσμευθεί προς το παρόν, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την αποστολή και τη δομή του νέου σχήματος.

Συμμετοχή ηγετικών προσώπων στον θεσμό / AP (Markus Schreiber)

Παράλληλα, η συμμετοχή ηγετικών προσώπων όπως ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον νέο θεσμό έχει προσελκύσει πρόσθετη προσοχή, με κάποιους να βλέπουν σε αυτή μία πολιτική ευθυγράμμιση που ενισχύει τη θέση του συμβουλίου στον αραβικό κόσμο και τη Μέση Ανατολή, αλλά άλλους να εκφράζουν ανησυχίες για τον ρόλο που θα διαδραματίσει σε ήδη τεταμένες γεωπολιτικές σχέσεις.

Καθώς η εκδήλωση στο Νταβός συνεχίζεται, είναι σαφές ότι η πρωτοβουλία του Τραμπ δεν είναι απλώς μια εφεδρική προσπάθεια ειρήνευσης, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος των ΗΠΑ στην παγκόσμια ασφάλεια και τα διεθνή δίκτυα συνεργασίας — με επιπτώσεις που πιθανότατα θα απασχολήσουν τις διεθνείς σχέσεις για μήνες.

Οι 23 χώρες που έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης σύμφωνα με τη Washington Post

Αλβανία

Αίγυπτος

Αργεντινή

Αρμενία

Αζερμπαϊτζάν

Μπαχρέιν

Λευκορωσία

Ουγγαρία

Ινδονησία

Ισραήλ

Ιορδανία

Κόσοβο

Κουβέιτ

Μαρόκο

Πακιστάν

Παραγουάη

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Τουρκία

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ουζμπεκιστάν

Βιετνάμ

Καζακστάν