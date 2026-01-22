Tριμερής Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ Παρασκευή και Σάββατο στα ΗΑΕ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα από το Νταβός ότι τα έγγραφα που τελούν υπό επεξεργασία με την Ουάσινγκτον για να τεθεί τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι «σχεδόν έτοιμα», κατά τη διάρκεια ομιλίας μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του.

«Συναντήσαμε τον πρόεδρο Τραμπ, και οι ομάδες μας εργάζονται σχεδόν καθημερινά. Δεν είναι απλό. Τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι σχεδόν έτοιμα», δήλωσε, ενώ παραδέχθηκε ότι ο διάλογος με τον Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι απλός».

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που προτείνουν οι Ευρωπαίοι προκειμένου να αποτραπεί μια νέα ρωσική εισβολή δεν θα είναι αρκετές χωρίς την εμπλοκή των ΗΠΑ.

«Ακόμη μια φορά, όλοι είναι θετικοί, αλλά η υποστήριξη του προέδρου Τραμπ είναι απαραίτητη. Και ακόμη μια φορά, καμιά εγγύηση ασφαλείας δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας επιθετικής ομιλίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όπου κατήγγειλε την έλλειψη πολιτικής βούλησης της Ευρώπης.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ευρώπη δείχνει «κατακερματισμένη» και μοιάζει «χαμένη» όταν πρόκειται να συνδιαλλαγεί τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Αντί να γίνει μια πραγματική παγκόσμια δύναμη, η Ευρώπη παραμένει ένα όμορφο καλειδοσκόπιο αλλά κατακερματισμένο σε μικρές και μεσαίες δυνάμεις», δήλωσε με αποδοκιμασία ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη μοιάζει χαμένη όταν προσπαθεί να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να αλλάξει».

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε ακόμη την πρώτη «τριμερή» συνάντηση Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ την Παρασκευή και το Σάββατο στα ΗΑΕ.

Οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα έχουν την πρώτη τριμερή συνάντησή τους με αξιωματούχους των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε συγκεκριμένα ο Ουκρανός πρόεδρος.