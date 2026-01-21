«Όχι» των Ευρωπαίων στο Συμβούλιο Τραμπ  με εξαίρεση την Ουγγαρία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επέλεξαν να μην παρευρίσκονται στην ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, θέλοντας έτσι να δείξουν εμμέσως το ρήγμα που υπάρχει πλέον στη Δύση. H Δέσποινα Μανδελενάκη μετέφερε το παρασκήνιο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Όπως ανέφερε, μιλάμε για τη βαθύτερη κρίση στις διατλαντικές σχέσεις των τελευταίων δεκαετιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα δε θα συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, ακολουθώντας το κοινό ευρωπαϊκό μέτωπο. Μοναδική εξαίρεση στην Ε.Ε. παραμένει η Ουγγαρία. Να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβαλε την αναχώρησή του σήμερα για το Νταβός, λόγω της κακοκαιρίας σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου.

Γύρισαν την πλάτη στον Τραμπ στο Νταβός

Οι κινήσεις των ηγετών είναι συμβολικές αλλά και ουσιαστικές:

Ο Εμανουέλ Μακρόν αποχώρησε επιδεικτικά από το Νταβός για να μην τον συναντήσει. Ο Γερμανός καγκελάριος ακύρωσε το ραντεβού τους, επικαλούμενος «καθυστερήσεις» στο πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου, αν και διπλωματικές πηγές κάνουν λόγο για σαφή δυσαρέσκεια. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που μίλησε στο Νταβος δεν προγραμμάτισε ούτε πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Αντίποινα 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ στο τραπέζι της ΕΕ

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε από τις Βρυξέλλες, όπου το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Αύριο στην Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, οι «27» εξετάζουν αντίποινα-μαμούθ 93 δισεκατομμυρίων ευρώ.