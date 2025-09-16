Γιατί λύκοι, αρκούδες και αγριογούρουνα εμφανίζονται στον αστικό ιστό;

Ποιοι είναι οι λόγοι που αυξάνονται τα περιστατικά

16.09.25 , 17:06
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Ραφαήλ Γεωργιάδης)
Γιατί Λύκοι Και Άγρια Ζώα Εμφανίζονται Στον Αστικό Ιστό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η πρόσφατη επίθεση λύκου σε ένα πεντάχρονο κοριτσάκι σε παραλία της Χαλκιδικής, παρότι χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως σπάνιο περιστατικό, ανέδειξε για άλλη μια φορά τις συνέπειες της απορρύθμισης του οικοσυστήματος. Οι ανισορροπίες που έχουν προκληθεί οδηγούν όλο και συχνότερα άγρια ζώα να εγκαταλείπουν τα δάση και τα βουνά και να πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις «Αρκτούρος» και «Καλλιστώ», οι βασικοί λόγοι που ωθούν τα ζώα σε αναζήτηση τροφής κοντά σε ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η κλιματική αλλαγή, η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η αλλαγή στις χρήσεις γης, η μεταφορά κτηνοτροφικών μονάδων σε πεδινές εκτάσεις, αλλά και οι ανεξέλεγκτες χωματερές.

Όπως εξηγεί ο εκπρόσωπος Τύπου της «Καλλιστώ», Ιάσων Μπάντιος, ο λύκος δεν πλησιάζει από τη φύση του τον άνθρωπο, αλλά αναζητά την πιο εύκολη τροφή, την οποία βρίσκει στα σκουπίδια ή σε νεκρά ζώα. Το περιστατικό στη Χαλκιδική θεωρείται μεμονωμένο και αποδίδεται σε μη φυσιολογική συμπεριφορά ενός νεαρού ζώου. Αρχικά υπήρξε η υποψία ότι μπορεί να επρόκειτο για αδέσποτο σκυλί, ωστόσο οι κάμερες και τα σημάδια στο σώμα του παιδιού επιβεβαίωσαν ότι η επίθεση έγινε από λύκο.

Τι ισχύει με τα άλλα άγρια ζώα

Στην ίδια περιοχή, οι εμφανίσεις τσακαλιών και αγριογούρουνων είναι πια συχνές, με τα τελευταία να κινούνται σε ομάδες και να φτάνουν μέχρι τις αυλές των σπιτιών.

Παράλληλα, στη δυτική Μακεδονία καταγράφονται συνεχώς περιστατικά με αρκούδες που κατεβαίνουν σε πεδινές περιοχές ή ακόμη και σε χωριά, κυρίως για να βρουν τροφή σε καλλιέργειες ή σε ανοιχτά σκουπίδια. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του «Αρκτούρου», Πάνο Στεφάνου, οι αρκούδες έχουν πλέον εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κατεβαίνουν για να προστατέψουν τα μικρά τους.

Οι οργανώσεις τονίζουν ότι το κράτος πρέπει να λάβει πιο ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς και να ενημερώνει σωστά τους πολίτες για το πώς να προλαμβάνουν ή να διαχειρίζονται ανάλογες συναντήσεις με άγρια ζώα. Η λύση της νάρκωσης και μεταφοράς τους στο δάσος έχει αποδειχθεί ανεπαρκής, αφού πολλά ζώα επιστρέφουν στα ίδια σημεία, ενώ ο αποχωρισμός των μικρών από τη μητέρα τους έχει οδηγήσει αρκετές φορές στον θάνατό τους. Η ουσιαστική αντιμετώπιση απαιτεί ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών με προσωπικό που θα πραγματοποιεί περιπολίες και θα κινητοποιεί τους πολίτες όταν χρειάζεται.

Τέλος, στην περίπτωση της Χαλκιδικής, η «Καλλιστώ» επισημαίνει ότι οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του τουρισμού πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως ώστε να αποτρέπουν επικίνδυνες καταστάσεις, όπως κυκλοφορία ατόμων τη νύχτα σε περιοχές όπου εντοπίζεται ο νεαρός λύκος. Οι ειδικοί καταλήγουν ότι τα οικοσυστήματα δεν απορρυθμίζονται τυχαία, αλλά ως αποτέλεσμα ανθρώπινων παρεμβάσεων, και ότι η ομαλοποίηση της κατάστασης μπορεί να έρθει μόνο μέσα από υπεύθυνη διαχείριση και στοχευμένα μέτρα.

