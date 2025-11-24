«Συμφωνία που θα σέβεται την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας»

H αντιπρόταση της ΕΕ στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία - Βίντεο Mega

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ουκρανίας ανέφεραν χθες βράδυ σε κοινή ανακοίνωσή τους, που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, ότι ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία του Κιέβου», μετά τις συνομιλίες που διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια της ημέρας Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στη Γενεύη.

Η αμερικανική προεδρία εξήρε τις συνομιλίες στην Ελβετία, παρόντος του επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κάνοντας λόγο για «σημαντικό βήμα μπροστά προς την επίλυση της σύγκρουσης η οποία μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022».

O επικεφαλής του Γραφείου του Ουκρανού Προέδρου, Αντρίι Γιερμάκ έξω από το ξενοδοχείο στη Γενεύη, όπου αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και την ΕΕ ζητήτησαν το ειρηνευτικό σχέδιο - Reuters

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο διαβεβαίωσε μετά τις συνομιλίες ότι αισθάνεται «πολύ αισιόδοξος για την πιθανότητα σύναψης συμφωνίας πολύ γρήγορα».

Οι συνομιλίες στη Γενεύη, που επισήμως ολοκληρώθηκαν χθες βράδυ, διεξήχθησαν με βάση σχέδιο 28 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να λάβει τέλος η ένοπλη σύρραξη των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων χρόνων, με έναυσμα τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου 2022.

«Οι συνομιλίες ήταν πολύ παραγωγικές, επικεντρωμένες και με σεβασμό, υπογραμμίζοντας την κοινή δέσμευση για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από την αμερικανική προεδρία και χαρακτηρίζεται «κοινή» δήλωση με την ουκρανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη.

Στιγμιότυπο από τις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία στη Γενεύη - Reuters

Τα μέρη «επαναβεβαιώνουν ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να σέβεται πλήρως την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας», συνεχίζει το κείμενο, διευκρινίζοντας ότι η Ουάσιγκτον και το Κίεβο «συνέταξαν νέα εκδοχή του πλαισίου συμφωνίας ειρήνης, επικαιροποιημένη και επεξεργασμένη».

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής Αντρίι Γέρμακ, δεξί χέρι του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε επίσης λόγο στη Γενεύη για «πολύ καλή πρόοδο στις συνομιλίες», ενώ ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος είπε πως «η νέα εκδοχή πλέον αντανακλά την πλειονότητα των προτεραιοτήτων-κλειδιών του Κιέβου».

Ο κ. Τραμπ είχε δώσει προθεσμία ως την 27η Νοεμβρίου στον κ. Ζελένσκι για να απαντήσει, προτού πει προχθές Σάββατο ότι το σχέδιο δεν ήταν η «τελευταία προσφορά του».

H Ρωσία πραγματοποίησε νέα επίθεση με drones στο Χάρκοβο - AP Images

Η αρχική εκδοχή του εγγράφου συνάντησε αντίσταση στο Κίεβο και από πλευράς των ευρωπαίων συμμάχων του, που πήγαν χθες στη Γενεύη για να αποτρέψουν εξαναγκασμό της Ουκρανίας να συνθηκολογήσει, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ουκρανία: Η αντιπρόταση της ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι υπέβαλαν τροποποιημένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία που μειώνει τις προτεινόμενες περικοπές στο μέγεθος των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων και περιορίζει τις εδαφικές παραχωρήσεις.

Το έγγραφο που ήλθε σε γνώση του Reuters συντάχθηκε για τις συνομιλίες της Γενεύης και προτείνει αριθμητικό όριο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τις 800.000 σε καιρό ειρήνης, έναντι του ορίου των 600.000 που παρουσιάσθηκε στο ειρηνευτικό σχέδιο που εμφάνισαν οι ΗΠΑ.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στο Χάκροβο - AP Images

Το ευρωπαϊκό σχέδιο ορίζει επίσης ότι «διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών θα εκκινήσουν από τη Γραμμή Επαφής», έναντι της εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου που όριζε εκ προοιμίου ότι ορισμένες περιοχές θα αναγνωρισθούν «de facto ρωσικές».

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση καταρτίσθηκε από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις του σχήματος E3 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία), σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή.

Η αντιπρόταση χρησιμοποιεί την αμερικανική πρόταση ως βάση, αλλά προχωρεί σημείο προς σημείο με προτάσεις για απαλείψεις ή τροποποιήσεις.

Προτείνει οι εγγυήσεις ασφαλείας που η Ουκρανία θα λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αντίστοιχες με το Αρθρο 5 της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Η Ρωσία συνεχίζει το σφυροκόπημα της Ουκρανίας παρά τις συζητήσεις για ειρήνη - AP Images

Σχετικά με τη χρήση των παγωμένων στη Δύση, και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προβλέπει:

«Η Ουκρανία θα ανοικοδομηθεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά και μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα μέχρις ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις καταστροφές», αναφέρεται στο κείμενο της αντιπρότασης.

Το αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε ότι 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν «σε μία υπό τις ΗΠΑ προσπάθεια ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία» και ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών από το εγχείρημα.

Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε επίσης το υπόλοιπο να επενδυθεί σε ένα «ξεχωριστό αμερικανορωσικό επενδυτικό όχημα».

Ουκρανία: Σφυροκόπημα στο Χάρκοβο

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν σε πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας το βράδυ της Κυριακής, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

Ο Τερέχοφ έκανε λόγο για συνολικά 15 ρωσικά πλήγματα σε έξι τοποθεσίες της πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας.

«Αυτή τη στιγμή είναι γνωστό ότι έχουν τραυματιστεί 17 άνθρωποι. Τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο», σημείωσε.

«Παρά τις διαπραγματεύσεις για να κλειστεί ειρηνευτική συμφωνία, ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν (…) σε πολυκατοικίες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ενημέρωση των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram, τα πλήγματα έγιναν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, κατέστρεψαν κτίρια και προκάλεσα πυρκαγιές σε τρεις πολυκατοικίες και πολιτική υποδομή.

Η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία με drones ή πυραύλους. Βάζει στο στόχαστρο ιδίως ενεργειακές υποδομές, εγείροντας ανησυχίες για πολύ δύσκολο χειμώνα.

Από την πλευρά τους, οι δυνάμεις του Κιέβου εξαπολύουν επιδρομές εναντίον εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων, διυλιστηρίων και άλλων εγκαταστάσεων στο ρωσικό έδαφος.