Ένα ασθενοφόρο δεν μπορούσε να προσεγγίσει παραλία στον Ωρωπό, όταν λουόμενοι έβγαλαν από τη θάλασσα μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Ο λόγος ήταν οι μπάρες που έχουν τοποθετηθεί στην είσοδο της παραλίας, για να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν υπήρξε πρόνοια για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Το ασθενοφόρο υποχρεώθηκε πολλές φορές να κάνει πάνω-κάτω στον δρόμο, προκειμένου το πλήρωμα να βρει την πλησιέστερη δίοδο προς την παραλία. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι του Γιώργου Βοτσκάρη.

Ωρωπός: Γυναίκα έχασε τη ζωή της στην παραλία - Δεν μπορούσε να φτάσει το ασθενοφόρο

Μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της στην παραλία. Μια μπάρα έκλεινε την πρόσβαση στην παραλία του Αγίου Κωνσταντίνου στον Ωρωπό κι εμπόδισε τους διασώστες να προσεγγίσουν με το ασθενοφόρο πιο κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν η άτυχη γυναίκα.

«Είχαν πάει κάποια παιδιά προς τα μέσα με μια σανίδα και ξαφνικά τους είδα να τρέχουν με αγκαλιά μια κυρία. Κανένα μισάωρο μετά ήρθε το ασθενοφόρο, κάνα τέταρτο μετά, αλλά δεν τα κατάφερε».

Η γυναίκα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή στην παραλία. Ωστόσο, υπάρχουν κάτοικοι που θεωρούν ότι, αν και το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα, δεν μπορούσε να προσεγγίσει, καθώς έχουν τοποθετηθεί προστατευτικές μπάρες που δεν επιτρέπουν στα οχήματα να περάσουν στον υδροβιότοπο.

Το ασθενοφόρο βρέθηκε και σήμερα στην περιοχή και μάλιστα ο διασώστης που προσπάθησε να βοηθήσει την άτυχη γυναίκα εξέτασε την περιοχή, για να δει αν θα ήταν εύκολο να πλησιάσει πιο κοντά.

«Το ασθενοφόρο του δήμου έφτασε άμεσα. Εδώ, επειδή η παραλία του δήμου είναι βαλτώδης, δεν μπορούσε να έρθει μέχρι τον αιγιαλό», λέει ο αντιδήμαρχος, Μιχάλης Οικονομίδης.

Ωρωπός: Κλειστοί οι δρόμοι που οδηγούν στην παραλία

Η περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στον Ωρωπό, που έχει χαρακτηριστεί υδροβιότοπος, είναι αποκλεισμένη για τα οχήματα και όποιος θέλει να κολυμπήσει στη θάλασσα πρέπει να περπατήσει.

Ένας ακόμη δρόμος που οδηγεί στην παραλία και στον υδροβιότοπο έχει κάγκελα και είναι κλειδωμένα με λουκέτα, με εξαίρεση το τρίτο κάγκελο, το οποίο κάποιος το έχει αφαιρέσει.