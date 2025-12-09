Προκόπης Αγαθοκλέους για πρόταση γάμου: «Γονάτισα και γονάτισε και εκείνη»

Το συγκλονιστικό όνειρο που είδε με τον Άγιο Παΐσιο

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας 8/12 και, μεταξύ άλλων, μίλησε για την προσωπική του ζωή.

Προκόπης Αγαθοκλέους: Η ηλικία, η καταγωγή, η σύζυγος και τα παιδιά

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στη σύζυγό και συνάδελφό του, Μαρίνα Μανδρή, ο Ελληνοκύπριος ηθοποιός αποκάλυψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου λεπτομέρειες για την πρόταση γάμου που της έκανε.

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους μιλά για την πρόταση γάμου στη σύζυγό του, Μαρίνα Μανδρή

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους μιλά για την πρόταση γάμου στη σύζυγό του, Μαρίνα Μανδρή 

«Είμαι παντρεμένος, έχω δύο παιδιά, την κόρη μου που είναι οκτώ και τον γιο μου που είναι έξι. Η σύζυγός μου, η Μαρίνα Μανδρή, είναι μια σπουδαία ηθοποιός. Τη θαυμάζω ως γυναίκα, ως σύζυγο, ως μάνα και ως ηθοποιό», είπε αρχικά ο Προκόπης Αγαθοκλέους.

Και συνέχισε: «Πήγα στη Βραζιλία για το “Still Life” του Δημήτρη Παπαϊωάννου και αγόρασα το δαχτυλίδι με το οποίο έκανα πρόταση γάμου στη γυναίκα μου στην Κύπρο. Η Μαρίνα δεν ήθελε μονόπετρο κι εγώ ήθελα να της βρω ένα ιδιαίτερο δαχτυλίδι που να της αρέσει, και το βρήκα εκεί. Γονάτισα κι εγώ κι εκείνη. Μάχεται για την ισότητα των φύλων και μου είπε ότι σε αυτόν τον γάμο θα είμαστε ίσοι».

Να θυμίσουμε ότι ο Προκόπης Αγαθοκλέους και η Μαρίνα Μανδρή επισφράγισαν την αγάπη τους τον Ιούνιο του 2018 με μια όμορφη τελετή που σηματοδότησε την αρχή της κοινής τους πορείας. Έκτοτε, το αγαπημένο ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, αποκτώντας δύο παιδιά, τη Δάφνη και τον Κίμωνα, που αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του στη σειρά «Άγιος Παΐσιος - Από τα Φάρασα στον Ουρανό», μέσα από την οποία συστήθηκε στο ευρύ κοινό, ενσαρκώνοντας με επιτυχία τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου.

Προκόπης Αγαθοκλέους: «Μεγάλη ευλογία το να ενσαρκώσω τον Άγιο Παΐσιο»

«Όταν πήρα τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου αγχώθηκα και αναρωτήθηκα αν θα τα καταφέρω. Τον είδα στον ύπνο μου πριν από τα γυρίσματα. Το βίωσα πολύ έντονα και συγκλονιστικά. Κοιμόμουν το πρωί και τα παιδιά είχαν ξυπνήσει. Είδα ότι ήμουν σε έναν φράχτη και επαναλάμβανα φωναχτά: “Γέροντα, να μπω; Είσαι μέσα;”. Άνοιξε η πόρτα με τον κόκκινο σταυρό, βγήκε ο γέροντας και ένιωσα απίστευτη χαρά που τον είδα.

Άνοιξε τα χέρια του και μου είπε: “Εσύ δεν θα…”, και εκείνη την ώρα με ξύπνησε ο γιος μου. Προσπάθησα να κοιμηθώ ξανά για να το ζήσω, αλλά το όνειρο δεν συνεχίστηκε», εξομολογήθηκε για το συγκλονιστικό όνειρο που είδε με τον Άγιο Παΐσιο.

 

 

