Πενθεί ο Αντώνης Κανάκης: «Θα φροντίσω να ξεχάσω τον θάνατό του»

Το συγκλονιστικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον φίλο του

Τελευταία Νέα
11.08.25 , 20:33 Πενθεί ο Αντώνης Κανάκης: «Θα φροντίσω να ξεχάσω τον θάνατό του»
11.08.25 , 20:21 Αποκλειστικό Star: Η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για τον βιασμό γυναίκας
11.08.25 , 20:00 Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής
11.08.25 , 19:18 «Κόλαση» η Αθηνά Οικονομάκου με μπικίνι: Με μικροσκοπικό μαγιό στην πισίνα
11.08.25 , 18:35 Αναζωπυρώσεις στη φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης
11.08.25 , 18:17 Hyundai: Το γιλέκο που σε κάνει...Superman
11.08.25 , 18:10 Νικολέττα Καρρά: Δαμάζει τα κύματα με μαύρο μικροσκοπικό μπικίνι
11.08.25 , 17:49 «Ένας μήνας μαζί σου…»: Ο Γρηγόρης Μόργκαν από το surfing στις πάνες!
11.08.25 , 17:47 ΑΑΔΕ: Επιχείρηση... «Κρουαζιέρα θα σε πάω» στα ημερόπλοια της Σαντορίνης!
11.08.25 , 17:15 Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας
11.08.25 , 17:00 Ανδριάννα Φουστάνου: Οι ευχές της Θεοδωρίδου και οι σπάνιες φωτογραφίες της
11.08.25 , 16:55 Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε το ζευγάρι για τον βιασμό της 10χρονης
11.08.25 , 16:22 Αυτοκίνητο έπεσε στον γκρεμό στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης
11.08.25 , 16:13 Επίσημο! Σε αυτό το κανάλι συνεχίζει την καριέρα του ο Πέτρος Κουσουλός
11.08.25 , 15:40 Μαρία Αντωνά: Η αναφορά στη σχέση με τον Άρη Σοϊλέδη - Το έχει μετανιώσει;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Κανάκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύσκολη είναι η μέρα που ξημέρωσε για τον Αντώνη Κανάκη. Ο παρουσιαστής είναι συντετριμμένος από το «φευγιό» ενός αγαπημένου του προσώπου.

Αντώνης Κανάκης: «Ο πατέρας μου έπαθε εγκεφαλικό βλέποντας ειδήσεις»

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ της Θεσσαλονίκης, Λευτέρης Κορδιάος, φίλος και παλιός συνεργάτης του, άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Ο Αντώνης Κανάκης αδυνατεί να πιστέψει πως ο αγαπημένος του φίλος με τον οποίο μοιράστηκαν όμορφες στιγμές, δεν είναι πια μαζί μας.

Αντώνης Κανάκης - Τηλεφώνησε on air στη μαμά του: «Μαμά, να σε ρωτήσω κάτι»

Θέλησε να τον αποχαιρετήσει με ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα μέσα από το οποίο μοιράστηκε προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα.

«Πλέον, όταν το φέρνει η συζήτηση, πάντοτε λέω ότι δεν αντέχω άλλο να ακούω άσχημα νέα για φιλαράκια. Όταν ξεκίνησε η περιπέτεια του Λευτέρη, ήμουνα σίγουρος ότι θα το ξεπεράσει. Σίγουρος όμως. Όχι με βάση τη λογική, αλλά με βάση το πόσο αδιανόητο μου φαινόταν το αντίθετο σενάριο, έτσι στα καλά καθούμενα. Περνούσαν οι ημέρες, έγιναν μήνες και ενώ όλα έδειχναν πως η αισιοδοξία μου ήταν αβάσιμη, για κάποιο λόγο τη διατηρούσα σχεδόν πεισματικά.

Κάθε ενημέρωση του τύπου «κούνησε τα μάτια του», «κούνησε τα χέρια του» κτλ, όσο και αν μας λέγανε ότι ήταν απλά αυτόματες αντιδράσεις,  έλεγα να πιστεύω ότι μπορεί να είναι το σημάδι που θα αλλάξει τα πράγματα. Τα έχω ξαναζήσει δυστυχώς αυτά τα σημάδια και αυτήν την αισιοδοξία. Περάσανε μήνες πλέον. Σήμερα πληροφορήθηκα πως στο ενδιάμεσο και η μητέρα του, για την οποία τόσο προσπάθησε, δεν άντεξε και αυτή.

Σήμερα έφυγε και ο Λευτέρης μας. Ήμασταν συνεργάτες και φιλαράκια. Δεν είμασταν ποτέ κολλητοί. Όμως το αγάπησα αυτό το παιδί. Το αγάπησα αβίαστα, αυτόματα και απλά. Όσοι τον ξέρουν καταλαβαίνουν γιατί. Πάντοτε γλυκός, με τα χαμογελαστά του μάτια, την διακριτικά παιχνιδιάρικη διάθεση του, τις μουσικές του και την εκπομπή του που λάτρευα να ακούω. Θα μου λείψει πολύ ο Λευτέρης. Δεν θα τον ξεχάσω. Αντιθέτως θα φροντίσω να ξεχάσω τον θάνατο του, όπως συνηθίζω τελευταία με φιλαράκια που χάνουμε.
Απλά δεν κάνει άλλο εκπομπή στον Fly θα λέω και είναι κάπου εκεί έξω κάνοντας τα δικά του. Και όταν τον πετύχω τυχαία, θα τον πειράξω όπως πάντα για το πως τον αντέχει ο Σκοτ. Πάντα έτσι τον πείραζα. Δε φαντάστηκα ποτέ ότι τελικά θα αναρωτιέμαι το αντίθετο. Πως και αν θα αντέξει η ψυχούλα του Σκοτ χωρίς τον Λευτέρη», ήταν τα λόγια του Αντώνη Κανάκη κάτω από τη φωτογραφία του εκλιπόντος.

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top