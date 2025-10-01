«Το Ελληνικό Σινεμά Τραγουδά»: Ποιοι απόλαυσαν τη βραδιά στο Ηρώδειο

Για φιλανθρωπικό σκοπό η μουσική παράσταση του ΤΑΣΕΗ

Όσα είπε o αντιπρόεδρος του ΤΑΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πλήθος κόσμου απόλαυσε τη μουσική παράσταση του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Ηθοποιών) στο Ηρώδειο, με τίτλο «Το Ελληνικό Σινεμά Τραγουδά».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό, με τη συμμετοχή πολλών Ελλήνων ηθοποιών που τραγούδησαν διαχρονικά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. 

O Σπύρος Μπιμπίλας στη σκηνή του Ηρωδείου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

O Σπύρος Μπιμπίλας στη σκηνή του Ηρωδείου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Κάναμε αυτή τη σπουδαία βραδιά. Ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει με πολύ μεγάλη αγάπη και με τα χρήματα που συγκεντρώνουμε κάθε χρόνο, βοηθάμε αυτούς που έχουν ανάγκη στη διάρκεια μέχρι την επόμενη γιορτή», είπε στο Happy Day, o αντιπρόεδρος του ΤΑΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος συμμετείχε στην παράσταση.

Η Ζέτα Δούκα στη σκηνή του Ηρωδείου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Ζέτα Δούκα στη σκηνή του Ηρωδείου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

O Μάκης Δελαπόρτας στη σκηνή του Ηρωδείου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

O Μάκης Δελαπόρτας στη σκηνή του Ηρωδείου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ανάμεσα στους θεατές ήταν και πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες και γνωστά πρόσωπα από διάφορους χώρους. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Υρώ Μανέ με τον σύζυγό της Τάσο Νταϊόγλου, την Τζώρτζια Κεφαλά, τη Μαρίνα Σταυράκη, τον Κώστα Τσουρό με τη Ναταλία Αργυράκη, τον Μάρκο Σεφερλή, τον Νικόλα Καραγκιαούρη και τη Λένα Νίτσου Ψαθά, τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο με τη σύντροφό του Τζένη Οικονόμου, τη Μαρία Ιωαννίδου και τον Δημήτρη Γιώτη, την Άννα Φόνσου και τον Δημήτρη Μανιάτη, την Άννα Βαγενά, τον Γιώργο Γεωργίου και τον Κώστα Πρέκα.

Υρώ Μανέ με τον σύζυγό της Τάσο Νταϊόγλου/  NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Υρώ Μανέ με τον σύζυγό της Τάσο Νταϊόγλου/  NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Τζώρτζια Κεφαλά/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Τζώρτζια Κεφαλά/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 Μαρίνα Σταυράκη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 Μαρίνα Σταυράκη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Κώστας Τσουρός- Ναταλία Αργυράκη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Κώστας Τσουρός- Ναταλία Αργυράκη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μάρκος Σεφερλής/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μάρκος Σεφερλής/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 Νικόλας Καραγκιαούρης-Λένα Νίτσου Ψαθά/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 Νικόλας Καραγκιαούρης-Λένα Νίτσου Ψαθά/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Αλέξανδρος Λυκουρέζος- Τζένη Οικονόμου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Αλέξανδρος Λυκουρέζος- Τζένη Οικονόμου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μαρία Ιωαννίδου- Δημήτρης Γιώτης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μαρία Ιωαννίδου- Δημήτρης Γιώτης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Άννα Φόνσου- Δημήτρης Μανιάτης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Άννα Φόνσου- Δημήτρης Μανιάτης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Άννα Βαγενά/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Άννα Βαγενά/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Γιώργος Γεωργίου- Κώστας Πρέκας/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Γιώργος Γεωργίου- Κώστας Πρέκας/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
