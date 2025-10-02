Aπάτη του αιώνα: Έπαιρναν εικονικά διαζύγια για να μη χάσουν την περιουσία

Δεν κρατούσαν ούτε τα προσχήματα στις συνομιλίες τους τα μέλη της συμμορίας που θησαύριζαν σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Το Star εξασφάλισε διαλόγους της συμμορίας που με τα εικονικά τιμολόγια, τις εταιρίες φαντάσματα και τις επιστροφές ΦΠΑ έβγαλαν κέρδη εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βασικό μέλος της οργάνωσης προχώρησε σε «μαϊμού» διαζύγιο, ώστε σε περίπτωση που τον εντόπιζαν οι Αρχές να μη χάσει τα ακίνητα και τα χρήματά του. Μετά την αποκάλυψη της απάτης, οι κατηγορούμενοι άρχισαν να «σπάνε» και να καταθέτουν στην Οικονομική Αστυνομία.

Λογιστής και της μέλος οργάνωσης «έδωσε» ως αρχηγό τον Α.Η. «Αυτός μου ζήτησε να φτιάξω εικονικές εταιρείες. Με πλήρωνε με ποσοστά», φέρεται να δήλωσε.

Οι διάλογοι–φωτιά για επιστροφές ΦΠΑ

Στα ντοκουμέντα που έφερε στο φως το Star και η Κατερίνα Μαστραντωνάκη, ακούγεται ο φερόμενος ως αρχηγός, αθλητικός παράγοντας, να ζητά εικονικό τιμολόγιο ύψους 150.000 ευρώ.

Η.Α.: Αν χρειαστούν χαρτί για καύσιμα έχουμε να τους δώσουμε;

Ν.Χ.: Χαρτί, τιμολόγιο θες;

Η.Α.: Ναι, ναι.

Ν.Χ.: Τι ποσό;

Η.Α.: 150.000. Βρίσκουμε;

Σε άλλο διάλογο, μέλος της οργάνωσης ρωτά τον φερόμενο αρχηγό για την προέλευση χρημάτων:

Λ.Π.: Αυτά τι είναι; Από ΦΠΑ;

Η.Α.: Όχι, από εισόδημα.

Λ.Π.: Επιστροφή φόρου; Παρακράτηση;

Η.Α.: Ναι, ναι.

Από τον Δεκέμβριο του 2024, ο Η.Α. με τρεις λογιστές φέρεται να «έτρεχε» εικονικές εταιρίες, καταθέτοντας ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, ώστε να παίρνουν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ.

Ο ρόλος της «Mega Special Constructions» και τα τιμολόγια προς Barkingwell Media

Η άρση τραπεζικού απορρήτου έφερε στο φως πέντε εικονικά τιμολόγια που εκδόθηκαν τον Απρίλιο 2025 από την εταιρεία Mega Special Constructions προς την «Barkingwell Media AE» του Νίκου Κοκλώνη. Το συνολικό ποσό έφτανε το 1.530.000 ευρώ.

Οι Αρχές εξετάζουν αν υπήρξε χρηματισμός του Κοκλώνη από τον Ηλιαδή, ώστε να χρησιμοποιήσει επαφές του στην ΑΑΔΕ για να εγκρίνονται επιστροφές ΦΠΑ.

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ωστόσο έχουν καταγραφεί συναντήσεις των δύο τόσο στα γραφεία της Barkingwell στην Κάντζα όσο και στην πατρική οικία του Η.Α. στις Αχαρνές.

