Με συγκίνηση και σεβασμό το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη

Συγκινημένη η Σοφία της Ισπανίας αποχαιρέτησε την αγαπημένη αδελφή της

19.01.26 , 20:54 Με συγκίνηση και σεβασμό το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η οικογένεια και οι φίλοι αποχαιρέτησαν σήμερα στην Αθήνα την πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Η ταφή της έγινε στο Τατόι δίπλα στον αδελφό και τους γονείς της, όπως ήταν η τελευταία επιθυμία της.

Το πρωί, τα ανίψια της, γιοι του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος συνόδευσαν τη σορό της - με την ελληνική σημαία να σκεπάζει το φέρετρο - από το παρεκκλήσι της Μητρόπολης όπου είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα,  στον ναό.

Τα ανίψια της, γιοι του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος

Λίγο αργότερα κατέφθασαν μέλη της οικογένειάς της όπως και ευρωπαϊκών βασιλικών οικογενειών για το ύστατο χαίρε στην Ειρήνη. 

Το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποιοι βρέθηκαν στη Μητρόπολη

Συγκινημένη η Σοφία της Ισπανίας αποχαιρέτησε την αγαπημένη αδελφή της

Συγκινημένη η Σοφία, έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τις κόρες της, Ινφάντα Χριστίνα και Ινφάντα Ελένα. Ήταν στο πλευρό της αδελφής της μέχρι την τελευταία στιγμή. 

Συγκινημένη η Σοφία της Ισπανίας αποχαιρέτισε την αγαπημένη αδελφή της

Για περισσότερο από πενήντα χρόνια, η Ειρήνη, έζησε στο παλάτι της Θαρθουέλα στη Μαδρίτη, χωρίς ποτέ να υιοθετήσει την αυστηρή ανακτορική νοοτροπία. 

Τα λόγια του Νικόλαου Ντε Γκρες για την αγαπημένη του θεία

Τα λόγια του Νικόλαου Ντε Γκρες για την αγαπημένη του θεία

Μεγάλη αδυναμία τής είχαν τα ανίψια της, και σήμερα ήταν όλα εκεί. 

«Είχες την ικανότητα να καταλαβαίνεις τους άλλους χωρίς να ρωτάς, να συμπονάς χωρίς να εκθέτεις», είπε συγκινημένος ο Νικόλαος Ντε Γκρες. 

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Έφτασε στο Τατόι η σορός της για την ταφή

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος συνοδευόταν από τη σύζυγό του βασίλισσα Λετίθια και τις κόρες του, πριγκίπισσα Λεονόρ και Ινφάντα Σοφία.

Εμφανώς συγκινημένη και η σύζυγος του Κωνσταντίνου, Άννα Μαρία, με την κόρη της Αλεξία, τον Κάρλος Μοράλες και τα παιδιά τους. Μαζί τους, η σύζυγος του Νικόλαου, Χρυσή Βαρδινογιάννη και του Φίλιππου, Νίνα Φλορ. 

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος έφθασε στην Μητρόπολη συνοδευόμενος από τη σύζυγό του βασίλισσα Λετίθια και τις κόρες του, πριγκίπισσα Λεονόρ και Ινφάντα Σοφία.

Τη βρετανική βασιλική οικογένεια εκπροσώπησε ο Σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας και η λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον. 

Η ταφή της Ειρήνης έγινε στο Τατόι διπλα στον αδελφό και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη όπως ήταν και η επιθυμία της. Λίγο αργότερα, μέλη της οικογένειας έφτασαν στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία όπου τους παρατέθηκε γεύμα προς τιμήν της εκλιπούσας.

πριγκίπισσα Ειρήνη

Η Ειρήνη υπήρξε ξεχωριστή προσωπικότητα. Μακριά από τα στερεότυπα της βασιλικής ζωής, ακολούθησε έναν δρόμο αντισυμβατικό. Παρέμεινε, ωστόσο, βαθιά δεμένη με την οικογένειά της.  

