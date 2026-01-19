Το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποιοι βρέθηκαν στη Μητρόπολη

Παρών ο βασιλιάς Φελίπε και η σύζυγός του, Λετίθια

Το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποιοι βρέθηκαν στη Μητρόπολη
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (19/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελλάδα αποχαιρετά με σεβασμό και συγκίνηση την πριγκίπισσα Ειρήνη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών στη Μαδρίτη. Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ισπανία, όπου έζησε για πολλά χρόνια στο πλευρό της αδελφής της, βασίλισσας Σοφίας. Η κηδεία της πραγματοποιείται σε κλίμα βαρύ, με την παρουσία συγγενών, φίλων και εκπροσώπων ευρωπαϊκών βασιλικών οίκων, αλλά και πολιτών που επιθυμούν να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής.

Η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους τη γνώρισαν ή την τίμησαν για το ήθος και την προσφορά της να την αποχαιρετήσουν. 

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της

Μεταξύ των ανθρώπων που επέλεξαν να την «αποχαιρετήσουν» στη Μητρόπολη ήταν ο Νικόλαος, ο Παύλος και ο Φίλιππος Ντε Γκρες, ανίψια της εκλιπούσας που έφτασα από νωρίς φανερά συγκινημένοι. 

Τα αδέρφια Ντε Γκρες στην κηδεία

Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Από την κηδεία δε θα μπορούσε να λείπει η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, αδερφή της πριγκίπισσας Ειρήνης. 

Βασιλομήτωρ Σοφία

Η βασιλομήτωρ Σοφία της Ισπανίας / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Φελίπε και Λετίσια στην κηδεία

Ο βασιλιάς Φίλιππος (Φίλιππος ΣΤ') της Ισπανίας, η σύζυγός του Λετίθια και οι κόρες τους / Eurokinissi (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Η Άννα Μαρία στην κηδεία

Η Άννα Μαρία, σύζυγος του τέως βασιλιάς της Ελλάδας Κωνσταντίνου και η κόρη της Αλεξία ντε Γκρες / Eurokinissi (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Κηδεία Πριγκίπισσας Ειρήνης

Η Nina Flohr, η Χρυσή Βαρδινογιάννη και η Θεοδώρα / NDP PHOTO 

Ο Κωστής Χατζιδάκης

Ο Κωστής Χατζηδάκης / Eurokinissi (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Λίνα Μενδώνη

Η Λίνα Μενδώνη / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Πρίγκιπας Αλέξανδρος της Σερβίας

Ο πρίγκιπας Αλέξανδρος της Σερβίας και η πριγκίπισσα Αικατερίνη  / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος και η Τζένη Οικονόμου / NDP PHOTO

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Το φιλανθρωπικό έργο της και η μάχη με τον καρκίνο του μαστού

Το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποιοι βρέθηκαν στη Μητρόπολη

Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» / Αφιέρωμα στην πριγκίπισσα Ειρήνη 

Η πριγκίπισσα Ειρήνη υπήρξε μια ελεύθερη και αντισυμβατική προσωπικότητα, με έντονα καλλιτεχνικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα. Αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν και από νωρίς επέλεξε να κρατήσει απόσταση από τα τυπικά προνόμια της βασιλικής ζωής. Σπούδασε στη Γερμανία φιλοσοφία και αρχαιολογία, συμμετείχε σε αρχαιολογικές ανασκαφές και ανέπτυξε το μουσικό της ταλέντο σπουδάζοντας πιάνο. Πραγματοποίησε συναυλίες και ρεσιτάλ σε Ευρώπη και Αμερική, κυρίως για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Συγκίνηση στο Τατόι για το μνημόσυνο

Το ταξίδι της στην Ινδία τη σημάδεψε βαθιά και καθόρισε τη μετέπειτα δράση της. Ίδρυσε τη φιλανθρωπική οργάνωση «Κόσμος σε Αρμονία», η οποία λειτούργησε για περισσότερα από 40 χρόνια, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στους πιο φτωχούς. Δεν ήταν τυχαίο που έμεινε γνωστή ως «η πριγκίπισσα των φτωχών», καθώς στήριξε έμπρακτα εκατοντάδες οικογένειες.

Αυτοχαρακτηριζόταν επαναστάτρια, δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν απέκτησε παιδιά, επιλογές που υπερασπίστηκε με ειλικρίνεια. Το 2002 αντιμετώπισε με θάρρος τον καρκίνο του μαστού, τον οποίο ξεπέρασε. Η ζωή της υπήρξε παράδειγμα ανθρωπιάς, πνευματικότητας και κοινωνικής ευαισθησίας.

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

