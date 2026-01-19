Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών η σορός της

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου 2026, η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης έφτασε στην Αθήνα και μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, δίπλα στον Μητροπολιτικό Ναό της πρωτεύουσας, όπου ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα. Εκεί οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να «αποχαιρετήσουν» την εκλιπούσα, η οποία απεβίωσε το πρωί της 15ης Ιανουαρίου στη Μαδρίτη, σε ηλικία 83 ετών.

Έφτασε στη Μητρόπολη η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, μικρότερη αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, μεταφέρθηκε στην Αθήνα με ειδική πτήση το πρωί, με την ελληνική σημαία να καλύπτει το φέρετρο. Από τις 08:00 έως τις 10:30 το σώμα της εκτίθεται στο παρεκκλήσι, ώστε όσοι το επιθυμούν να πουν το τελευταίο αντίο.

Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό της / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Στη συνέχεια η σορός θα μεταφερθεί στο Τατόι, όπου θα ταφεί δίπλα στον αδελφό της, τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, καθώς και τους γονείς τους, Παύλο και Φρειδερίκη, στο βασιλικό κοιμητήριο του κτήματος, όπως ήταν επιθυμία της.

Κόσμος προσέρχεται για το λαϊκό προσκύνημα / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, γνωστή για τη φιλευσπλαχνία της και την αφοσίωσή της σε πνευματικά και φιλανθρωπικά έργα, ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία στο πλευρό της αδελφής της Σοφίας, η οποία ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη κατά την αποχαιρετιστήρια τελετή στη Μαδρίτη πριν από τη μεταφορά της στην Ελλάδα.