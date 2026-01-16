Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Συγκίνηση στο Τατόι για το μνημόσυνο

Η τραγική σύμπτωση με τον θάνατο της αδερφής του πριγκίπισσας Ειρήνης

Ελλαδα
Πηγή: Βίντεο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Πρώτη Δημοσίευση: 16.01.26, 21:13
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε το μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, για τα τρία χρόνια από τον θάνατό του, στο Τατόι.

Το κλίμα ήταν βαρύ, καθώς το μνημόσυνο που έγινε χθες, συνέπεσε και με τον θάνατο της πριγκίπισσας Ειρήνης, της αδελφής του τέως βασιλιά, που έφυγε από τη ζωή στην Μαδρίτη.

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της

 Η τελετή στο Τατόι έγινε σε στενό κύκλο. Εκεί ήταν η σύζυγος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Άννα Μαρία, οι τρεις γιοι του, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες, όπως και η κόρη του Θεοδώρα, ενώ η Αλεξία απουσίαζε για προσωπικούς λόγους. 

Το μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι

Το μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι

Το μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι

Το μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Έγιναν τα αποκαλυπτήρια του τάφου του

Της τελετής χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως: Αθηναγόρας. Η οικογένεια Ντε Γκρες, μετά το μνημόσυνο, μοιράστηκε φωτογραφίες με τα πέντε μέλη της να καταθέτουν στεφάνι στον τάφο και στη συνέχεια ένας-ένας να αποτίει φόρο τιμής.
 

