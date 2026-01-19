MasterChef: Ο Σαμ δεν είχε το βασικό του υλικό κι... αυτοσχεδίασε - Πέρασε;

Η συγκίνηση του διαγωνιζόμενου

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας από τους συμμετέχοντες που ξεχώρισαν στις auditions του MasterChef ήταν σίγουρα ο Σαμ από την Κεφαλονιά

MasterChef: «Έμεινα άφωνη! Δεν περίμενα ότι δε θα περάσω»

Ο 26χρονος διαγωνιζόμενος με καταγωγή από την Αλβανία, δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει το βασικό υλικό του πιάτου το παντζάρι, αφού ήταν προβρασμένο, κάτι που απαγορεύεται στον διαγωνισμό. Αυτό τον άγχωσε, αλλά δεν το έβαλε κάτω. 

MasterChef: Ο Σαμ δεν είχε το βασικό του υλικό κι... αυτοσχεδίασε

MasterChef: Ο Σαμ δεν είχε το βασικό του υλικό κι... αυτοσχεδίασε

Μπαίνοντας στην audition του, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τον ρώτησε τι τραγουδάει, αφού ο Σαμ μουρμούριζε έναν ρυθμό. Όταν ο σεφ και κριτής τον ρώτησε πώς βρέθηκε στη Γουαδελούπη, εκείνος αποκάλυψε ότι είχε πάει εκεί για δουλειά, όπως και σε άλλες χώρες

MasterChef: Ο Σαμ δεν είχε το βασικό του υλικό κι... αυτοσχεδίασε - Πέρασε;

Στη συνέχεια ο παίκτης αποκάλυψε ότι του λείπει το παντζάρι από το αρχικό του πιάτο, κι άρχισε να μιλάει για το νησί του και τα τοπικά εδέσματα. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει ανοίξει εκεί κι ένα μεζεδοπωλείο. 

MasterChef: Θα εντυπωσιάσει ο Θάνος τους κριτές με το fusion πιάτο του;

Όταν ο Λεωνίδας τον ρώτησε αν είναι ευχαριστημένος από το πιάτο του, εκείνος απάντησε: «Θα έβαζα ένα έξι γιατί δεν είναι το πιάτο που είχα στο μυαλό μου. Εμφανισιακά είμαι ικανοποιημένος. Γευστικά, επειδή είναι ένα πιάτο που το σκαρφίστηκα τώρα, δεν ξέρω αν δένουν όλες οι γεύσεις μεταξύ τους. Το χταποδάκι είναι μαλακό. Έχει λίγο παραπάνω ξύδι...».

MasterChef: Ο Σαμ δεν είχε το βασικό του υλικό κι... αυτοσχεδίασε - Πέρασε;

Η εμφάνιση του πιάτου άρεσε πολύ στον Πάνο Ιωαννίδη, ενώ η αντίδραση του Σωτήρη Κοντιζά, έκανε τον διαγωνιζόμενο να αναρωτιέται αν του άρεσε ή όχι. «Είναι ένα πληθωρικό πιάτο που είναι νόστιμο και το χταπόδι ταιριάζει πάρα πολύ με το κόκκινο λάχανο και εμένα υπό αυτή την έννοια δεν μου λείπει το παντζάρι.Δηλαδή ενδεχομένως αν είχαμε σε αυτό το πιάτο μικρότερη ποσότητα από το ππουρέ, να ήταν πιο ισορροπημένο το πιάτο», του σχολίασε ο σεφ και κριτής.

MasterChef: Θα εντυπωσιάσει ο Θάνος τους κριτές με το fusion πιάτο του;

MasterChef: Ο Πάνος Ιωαννίδης έδωσε το... πράσινο φως στον Σαμ

MasterChef: Ο Πάνος Ιωαννίδης έδωσε το... πράσινο φως στον Σαμ

«Σαμ, για σένα ο διαγωνισμός είναι κάτι σημαντικό. Θες να μπεις πολύ;», τον ρώτησε ο Πάνος Ιωαννίδης. «Ναι, σεφ», απάντησε ο Σαμ. «Είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για έναν μάγειρα το να βρεθείς σε μια δύσκολη στιγμή και να μπορέσεις να αυτοσχεδιάσεις και να κάνεις κάτι πετυχημένο. Ευελιξία λέγεται αυτό και αυτό το έχεις», σχολίασε ο Πάνος Ιωανίδης. «Μιλώντας για το πιάτο, σίγουρα το παντζάρι θα ήταν κάτι που θα ταιριάζε με το χταπόδι, παρόλα αυτά όμως υπήρχε σε καλή αναλογία το λάχανο, το οποίο είναι νοστιμότατο. Το χταπόδι είναι αυτό το μαλακό, αλλά κρατάει και λίγο. Η οξύτητά του είναι πάρα πολύ σωστή. Το παστινάκι συμφωνώ ότι ναι μεν ταιριάζει θα ήθελε λίγο λιγότερη ποσότητα», πρόσθεσε. «Εχουμε όμως ένα πολύ ωραίο πιάτο. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σύμφωνοι. Είμαστε σύμφωνοι;», είπε ρωτώντας τους άλλους δύο κριτές. «Σε τι;», ρώτησαν εκείνοι, «Στο να προχωρήσει ο Σαμ!».

MasterChef: Ο Σωτηρής Κοντιζάς έκανε το απόλυτο κομπλιμέντο στον Τάσο!

MasterChef: Ο Σαμ συγκινήθηκε που φόρεσε τη λευκή ποδιά

MasterChef: Ο Σαμ συγκινήθηκε που φόρεσε τη λευκή ποδιά

Ο Σαμ δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του παίρνοντας τη λευκή ποδιά. «Πατάω μια κραυγή, φεύγει όλο το βάρος από μέσα μου. Με κοιτάνε όλοι περίεργα βέβαια. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ ξεαγχώθηκα...», σχολίασε ο διαγωνιζόμενος στο cue του.

Αφιερώνοντας την ποδιά στους γονείς του, ο Σαμ δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του που πέρασε στην επόμενη φάση.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
