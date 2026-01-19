MasterChef: «Έμεινα άφωνη! Δεν περίμενα ότι δε θα περάσω»

Με έντονο συναίσθημα, βαθιές ρίζες και αγάπη για την ελληνική παράδοση εμφανίστηκε στην audition του MasterChef 10 η Χριστίνα , δημιουργός περιεχομένου μαγειρικής στα social media, που ζει μόνιμα στη Βόννη της Γερμανίας.

«Ονομάζομαι Χριστίνα, έρχομαι από τη Βόννη. Η καταγωγή μου είναι από τη Δράμα και ασχολούμαι με τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική στα social media», συστήθηκε στους κριτές, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι επαγγελματίας σεφ, αλλά έχει μεγαλώσει μέσα στην κουζίνα.

Η προσωπική της ιστορία συγκίνησε, καθώς μίλησε για τη μεταναστευτική διαδρομή της οικογένειάς της: «Οι παππούδες μου ήρθαν το 1960 στη Γερμανία, από τους πρώτους Gastarbeiter. Εγώ είμαι τρίτη γενιά Ελλήνων μεταναστών».

Αν και ζει στη Γερμανία, η Χριστίνα τόνισε με έμφαση την ελληνική της ταυτότητα: «Δεν είμαι Γερμανίδα. Οι γονείς μου είναι Έλληνες και εμείς είμαστε Έλληνες», ενώ υποστήριξε με πάθος την ελληνική κουζίνα λέγοντας πως «είναι πολύ πιο μπροστά και παγκόσμια πρώτη».

Για την audition της επέλεξε ένα απόλυτα παραδοσιακό πιάτο: σουτζουκάκια σμυρναίικα με ρύζι, δίνοντας έμφαση στο κύμινο και στις γεύσεις που, όπως είπε, «θυμίζουν σπίτι και γιαγιά».

«Αυτά τα σουτζουκάκια έχουν κύμινο που τα κάνει ιδιαίτερα. Είναι σμυρναίικα», εξήγησε, ενώ δεν δίστασε να κεράσει και ούζο τους κριτές, προσθέτοντας έναν ακόμη παραδοσιακό τόνο στη δοκιμή.

Οι κριτές αναγνώρισαν αμέσως τη νοστιμιά του πιάτου. «Έχουμε ένα πιάτο παραδοσιακό, σουτζουκάκια σμυρναίικα, πάρα πολύ νόστιμα, πάρα πολύ ωραία», σχολίασαν, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα «πιάτο Κυριακάτικο, να το μοιραστούμε με φίλους, πεντανόστιμο και γεμάτο αναμνήσεις».

Η ίδια η Χριστίνα ένιωθε σιγουριά βλέποντας τις αντιδράσεις: «Ο κύριος Ιωαννίδης ήταν πολύ ενθουσιασμένος. Ο κύριος Κοντιζάς είναι πιο αυστηρός, αλλά όταν πήρε δεύτερη μπουκιά, ήμουν σίγουρη ότι του άρεσε».

Ωστόσο, η τελική απόφαση δεν ήταν υπέρ της. Παρά τη σωστή εκτέλεση και τη γευστική αρτιότητα, οι κριτές εξήγησαν ότι το πιάτο δεν ανταποκρινόταν στη φιλοσοφία της φετινής σεζόν.

«Το πιάτο σου είναι πεντανόστιμο και άψογα εκτελεσμένο, αλλά δεν έχει αυτό που ψάχνουμε στη δέκατη σεζόν του MasterChef. Θέλουμε μια διαφορετική προσέγγιση», της είπαν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ήταν αρκετό για την επόμενη φάση.

Η Χριστίνα δεν έκρυψε την απογοήτευσή της: «Έμεινα άφωνη. Δεν ήταν γκουρμέ, αλλά ήταν κάτι που μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια. Δεν το περίμενα», δήλωσε, εμφανώς φορτισμένη. «Είμαι στεναχωρημένη γιατί περίμενα το αντίθετο, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Ίσως στο επόμενο», κατέληξε.