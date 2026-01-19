MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς έκανε το απόλυτο κομπλιμέντο στον Τάσο!

Ο Τάσος Παυλίδης έφτασε στις auditions του MasterChef από τη Θεσσαλονίκη και τα τελευταία δέκα χρόνια εργάζεται ως μάγειρας.

Για τους κριτές αποφάσισε να φτιάξει μία γκιόζα παστιτσάδα. «Είναι ένα πιάτο το οποίο σκεφτόμουν καιρό και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να το βγάλω. Είναι κάτι το οποίο με χαρακτηρίζει εμένα και σαν χαρακτήρα και σαν μάγειρα ως Τάσο, οπότε νομίζω ότι ήταν το απόλυτο πιάτο για το πρώτο δοκιμαστικό», είπε ο παίκτης στην κάμερα.

MasterChef: Ο Τάσος αναφέρθηκε στην απώλεια των γονιών του όταν ήταν μόλις 17 ετών

Ο Τάσος που έχει εργαστεί κι ως ζαχαροπλάστης, αποκάλυψε ότι εδώ και χρόνια έχει χάσει τους γονείς του. «Ήθελα να ξεφύγω από οικογενειακά προβλήματα γενικότερα. Δυστυχώς στα 17 είχα χάσει τους γονείς μου σε τροχαίο, οπότε η κουζίνα ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου το οποίο με έκανε να ξεχνάω αυτό που μου έτυχε. Όταν συμβαίνει σε ένα παιδί 17 χρονών, αυτό δεν γίνεται ενήλικας αυτόματα, δεν ισχύουν αυτά, παθαίνει ένα σοκ ο οργανισμός σου μέχρι να το καταλάβεις μπορεί να περάσουν πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή αυτό έγινε σε μένα. Εντάξει, life is life... συνεχίζεις, δουλεύεις και προσπαθείς να γίνεις καλύτερος. Τώρα δυστυχώς άμα μπορούσαμε να φέρουμε τον χρόνο πίσω θα το κάναμε, αλλά δεν μπορούμε, οπότε συνεχίζουμε και το μέλλον», είπε ο παίκτης.

MasterChef: Ο Τάσος δήλωσε θαυμαστής του Σωτήρη Κοντιζά

Μπαίνοντας στους κριτές, απάντησε στον Πάνο Ιωαννίδη: «Έχω ετοιμάσει μια γκιόζα παστιτσάδα. Γενικότερα δουλεύω πολύ τη λατινοαμερικάνικη-γιαπωνέζικη κουζίνα, οπότε επειδή θέλω να τη βαπτίζω με την ελληνική, είπα να κάνω αυτό το πιάτο. Το είχα σαν ιδέα γενικότερα. Νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη ώρα να το κάνω».

Στη συνέχεια ο παίκτης δήλωσε ότι αγαπάει την κορεάτικη κουζίνα κι ότι θαυμάζει τον Σωτήρη Κοντιζά: «Κοιτάω πάρα πολύ τη δουλειά του, γενικότερα, χωρίς να βγάλω τους άλλους δύο κριτές απ' έξω. Εννοείται τους σέβομαι το ίδιο, απλά πιο κοντά μαγειρικά είμαι με τον Σεφ Κοντιζά». Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τόσο τον παίκτη όσο και τον Σωτήρη Κοντιζά.

Δοκιμάζοντας στη συνέχεια το πιάτο του, ο Τάσος δεν κατάλαβε αν άρεσε στον Πάνο Ιωαννίδη, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είπε ότι θα έπρεπε να είναι πολύ ευχαριστημένος από αυτό που ετοίμασε.

MasterChef: Ο Σωτηρής Κοντιζάς έκανε το απόλυτο κομπλιμέντο στον Τάσο!

«Τάσο, αυτό που έχεις κάνει στο πιάτο, θα έλεγα ότι είναι το απόλυτο fusion», σχολίασε ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Αυτό που έφαγα τρέχει στις φλέβες μου, δηλαδή είναι αυτό το πάντρεμα δύο πολιτισμών. Είναι εξαιρετικό από κάθε άποψη, τα ψιλοκοψίματα, οι εντάσεις, η γεύση, το μαγείρεμα, το κλείσιμο, το ψήσιμο. Και θα σου πω το εξής. Έχουμε ένα πιάτο στο Hafu, hand-ripped noodles με κόκορα παστιτσάδα. Θα το άλλαζα για να βάλω αυτό το πιάτο», είπε ο σεφ ενθουσιασμένος. «Το είπες αυτό;», τον ρώτησε με έκπληξη ο Κουτσόπουλος. «Είναι πολύ βαρύ αυτό. Δεν έχει ξαναπεί κάτι τέτοιο ο Κοντιζάς», σχολίασε στη συνέχεια.

MasterChef: Ο Τάσος συγκινήθηκε φορώντας τη λευκή ποδιά

«Την αξίζεις και με το παραπάνω» είπε ο Σεφ Κοντιζάς στον Τάσο, δίνοντάς του τη λευκή ποδιά. Ο Τάσος φανερά συγκινημένος αφιέρωσε την ποδιά στον 7 ετών ανιψιό του.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef