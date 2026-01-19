MasterChef: Η αντίδραση των κριτών στον «πειραγμένο» λαχανοντολμά του Χάρη

Κατάφερε να πάρει τη λευκή ποδιά ο μάγειρας;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.01.26 , 23:35 MasterChef: Auditions με Βιβάλντι και... ιταλικά!
19.01.26 , 23:35 MasterChef: Η Wasan από Το Ντουμπάι Πήρε Τη Λευκή Ποδιά!
19.01.26 , 23:10 Μίσιγκαν: Απίστευτη καραμπόλα 100 οχημάτων μέσα στο χιόνι
19.01.26 , 23:00 MasterChef: «Έμεινα άφωνη! Δεν περίμενα ότι δε θα περάσω»
19.01.26 , 22:57 Τατιάνα Μπλάτνικ: Συγκινεί για τον θάνατο της πριγκίπισσας Ειρήνης
19.01.26 , 22:55 MasterChef: Ο Μάνος «Έκαψε» Τον Κοντιζά Αλλά Πέρασε!
19.01.26 , 22:40 MasterChef: Η αντίδραση των κριτών στον «πειραγμένο» λαχανοντολμά του Χάρη
19.01.26 , 22:05 MasterChef: Ο Σαμ δεν είχε το βασικό του υλικό κι... αυτοσχεδίασε - Πέρασε;
19.01.26 , 21:55 MasterChef: Θα εντυπωσιάσει ο Θάνος τους κριτές με το fusion πιάτο του;
19.01.26 , 21:52 «Με γλίτωσαν τα κιλά μου», λέει ο οδηγός ταξί που μαχαίρωσαν στο Αιγάλεω
19.01.26 , 21:43 Σχολή Ευελπίδων και ΣΜΥ: Λαμπρή καριέρα στον Στρατό Ξηράς
19.01.26 , 21:30 MasterChef: Το Πιάτο Της Κωνσταντίνας Της Έδωσε Τη Λευκή Ποδιά
19.01.26 , 21:26 Αγρίνιο: Πρόσωπο με πρόσωπο σύζυγος του θύματος και αδελφός του δράστη
19.01.26 , 21:15 MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς έκανε το απόλυτο κομπλιμέντο στον Τάσο!
19.01.26 , 21:00 LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
MasterChef: «Είναι πολύ βαρύ αυτό, δεν έχει ξαναπει κάτι τέτοιο ο Κοντιζάς»
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη
Σμαράγδα Καρύδη: «Bonjour!» - Η ανάρτηση της ηθοποιού από το Παρίσι
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Η audition του Χάρη στο MasterChef
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το MasterChef 10 έκανε πρεμιέρα στο Star χθες, Κυριακή 18 Ιανουαρίου και οι auditions μόλις ξεκίνησαν! Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι ρίχνονται και απόψε, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στη μαγειρική μάχη των auditions, με στόχο να κερδίσουν τη λευκή ποδιά και να μπουν στον διαγωνισμό!

Δες το MasterChef

Πώς θα το καταφέρουν; Παρουσιάζοντας ενώπιον της κριτικής επιτροπής το πιάτο τους και κερδίζοντας τα δύο «NAI» των τριών κορυφαίων chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου. Τα «ΝΑΙ» τους, θα τους οδηγήσουν στην επόμενη φάση και θα κρατήσουν ζωντανό το όνειρο της κατάκτησης του τίτλου του επόμενου MasterChef της Ελλάδας! Υπενθυμίζεται ότι ένα ένα ή κανένα «ΝΑΙ» δεν είναι αρκετά για να συνεχίσουν.

MasterChef: Η αντίδραση των κριτών στον «πειραγμένο» λαχανοντολμά του Χάρη

Με αυτοπεποίθηση, ξεκάθαρο στόχο και σημαντική μαγειρική εμπειρία εμφανίστηκε ο Χάρης Τζαν, 30 ετών, στην audition του MasterChef 10. Ο διαγωνιζόμενος συστήθηκε ως επαγγελματίας μάγειρας με 13 χρόνια πορείας, έχοντας δουλέψει σε γαλλική, ιαπωνική, ταϊλανδέζικη, περουβιανή αλλά και ελληνική κουζίνα, δηλώνοντας εξαρχής σίγουρος για τις δυνατότητές του.

«Πιστεύω πως έχω τα κατάλληλα φόντα για να κερδίσω τον διαγωνισμό. Έχω γνώση, είμαι οργανωμένος και έχω καθαρό μυαλό», είπε μπροστά στους κριτές, ξεκαθαρίζοντας ότι ήρθε στο MasterChef για να αφήσει το δικό του αποτύπωμα.

Η audition, ωστόσο, δεν ξεκίνησε σαν μια απλή γνωριμία. Ο Χάρης είχε ήδη προϋπάρχουσα επαγγελματική επαφή με τον Σωτήρη Κοντιζά, από τη συνεργασία τους στο Sani Gourmet, γεγονός που έφερε μια ιδιαίτερη οικειότητα στο πλατό.

«Τρομερός ο Χάρης, φοβερός», σχολίασε ο Σωτήρης Κοντιζάς, εξηγώντας στους υπόλοιπους κριτές ότι τον θυμάται από την κουζίνα, όπου ήταν υπεύθυνος για το ρύζι ατμού.

Ο ίδιος ο Χάρης θυμήθηκε με χιούμορ την πρώτη τους συνάντηση: «Βγαίνω έξω από την κουζίνα και τους βλέπω να μιλάνε ιαπωνικά. Κοκαλώνω και λέω “ο Σωτήρης!”».

Παρά τη γνωριμία, ο διαγωνιζόμενος έσπευσε να ξεκαθαρίσει: «Η γνωριμία μου με τον Σωτήρη δεν μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Είναι απόλυτα επαγγελματίας και δεν θα το έκανε ποτέ. Θα ήταν άδικο για τα υπόλοιπα παιδιά».

Για την audition του, ο Χάρης επέλεξε να εκπλήξει. Αν και με έντονο ασιατικό background, παρουσίασε έναν λαχανοντολμά σε σύγχρονη εκδοχή, με σάλτσα από καμένο λάχανο και αυγολέμονο σε μορφή σιφόν.

«Ήθελα να σας αιφνιδιάσω. Είναι ένα πιάτο που αγαπώ, αλλά όχι στην κλασική του μορφή», εξήγησε.

masterchef

Κατά τη διάρκεια της μαγειρικής διαδικασίας, δεν έλειψε το άγχος, ειδικά όταν προέκυψε θέμα με τη λαδόκολλα που δεν έβρισκε.
«Ξέρω ότι ήρθαμε στο 10 και όλα κρίνονται στη λεπτομέρεια. Αγχώθηκα πολύ, σκέφτηκα ότι αυτό μπορεί να μας κοστίσει την ποδιά», παραδέχτηκε.

Η δοκιμή του πιάτου έφερε έντονα θετικά σχόλια. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στην τεχνική: «Δεν μπορώ να μην παραδεχτώ πως αυτό που δοκίμασα είναι το τέλειο αυγολέμονο στην τέλεια υφή. Μπράβο Χάρη».

Ο Πάνος Ιωαννίδης επεσήμανε μια μικρή ατέλεια, χωρίς όμως να μειώσει τη συνολική εικόνα: «Η γεύση είναι πάρα πολύ καλή σε όλα τα επίπεδα. Αν θα άλλαζα κάτι, θα ήταν οι αναλογίες – η σάλτσα ήταν λίγο υπερβολική».

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, πιο αυστηρός λόγω της γνωριμίας τους, τόνισε: «Συμφωνώ με τους υπόλοιπους, αλλά θα ήθελα το κεντρικό στοιχείο να είναι πιο σφιχτό. Πολύ ωραία ιδέα το καμένο λάχανο και μπράβο που δεν ήρθες με κάτι γνώριμο και ασιατικό».

Η απόφαση ήταν ξεκάθαρη - Τρία «ΝΑΙ»

«Από μένα είναι ένα ναι. Ποδιά, λευκή. MasterChef 10, το 10 το καλό», ανακοίνωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς, χαρίζοντας στον Χάρη το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

MASTERCHEF

Συγκινημένος, ο Χάρης δήλωσε: «Νιώθω πολύ ενθουσιασμένος που πήρα την ποδιά. Τη νιώθω λίγο βαριά, αλλά γι’ αυτό ήρθαμε. Για να αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε».

Ο Χάρης Τζαν έκανε το πρώτο του βήμα στο MasterChef 10,

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
 |
MASTERCHEF AUDITIONS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top