MasterChef: Η αντίδραση των κριτών στον «πειραγμένο» λαχανοντολμά του Χάρη

Το MasterChef 10 έκανε πρεμιέρα στο Star χθες, Κυριακή 18 Ιανουαρίου και οι auditions μόλις ξεκίνησαν! Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι ρίχνονται και απόψε, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στη μαγειρική μάχη των auditions, με στόχο να κερδίσουν τη λευκή ποδιά και να μπουν στον διαγωνισμό!

Πώς θα το καταφέρουν; Παρουσιάζοντας ενώπιον της κριτικής επιτροπής το πιάτο τους και κερδίζοντας τα δύο «NAI» των τριών κορυφαίων chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου. Τα «ΝΑΙ» τους, θα τους οδηγήσουν στην επόμενη φάση και θα κρατήσουν ζωντανό το όνειρο της κατάκτησης του τίτλου του επόμενου MasterChef της Ελλάδας! Υπενθυμίζεται ότι ένα ένα ή κανένα «ΝΑΙ» δεν είναι αρκετά για να συνεχίσουν.

Με αυτοπεποίθηση, ξεκάθαρο στόχο και σημαντική μαγειρική εμπειρία εμφανίστηκε ο Χάρης Τζαν, 30 ετών, στην audition του MasterChef 10. Ο διαγωνιζόμενος συστήθηκε ως επαγγελματίας μάγειρας με 13 χρόνια πορείας, έχοντας δουλέψει σε γαλλική, ιαπωνική, ταϊλανδέζικη, περουβιανή αλλά και ελληνική κουζίνα, δηλώνοντας εξαρχής σίγουρος για τις δυνατότητές του.

«Πιστεύω πως έχω τα κατάλληλα φόντα για να κερδίσω τον διαγωνισμό. Έχω γνώση, είμαι οργανωμένος και έχω καθαρό μυαλό», είπε μπροστά στους κριτές, ξεκαθαρίζοντας ότι ήρθε στο MasterChef για να αφήσει το δικό του αποτύπωμα.

Η audition, ωστόσο, δεν ξεκίνησε σαν μια απλή γνωριμία. Ο Χάρης είχε ήδη προϋπάρχουσα επαγγελματική επαφή με τον Σωτήρη Κοντιζά, από τη συνεργασία τους στο Sani Gourmet, γεγονός που έφερε μια ιδιαίτερη οικειότητα στο πλατό.

«Τρομερός ο Χάρης, φοβερός», σχολίασε ο Σωτήρης Κοντιζάς, εξηγώντας στους υπόλοιπους κριτές ότι τον θυμάται από την κουζίνα, όπου ήταν υπεύθυνος για το ρύζι ατμού.

Ο ίδιος ο Χάρης θυμήθηκε με χιούμορ την πρώτη τους συνάντηση: «Βγαίνω έξω από την κουζίνα και τους βλέπω να μιλάνε ιαπωνικά. Κοκαλώνω και λέω “ο Σωτήρης!”».

Παρά τη γνωριμία, ο διαγωνιζόμενος έσπευσε να ξεκαθαρίσει: «Η γνωριμία μου με τον Σωτήρη δεν μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Είναι απόλυτα επαγγελματίας και δεν θα το έκανε ποτέ. Θα ήταν άδικο για τα υπόλοιπα παιδιά».

Για την audition του, ο Χάρης επέλεξε να εκπλήξει. Αν και με έντονο ασιατικό background, παρουσίασε έναν λαχανοντολμά σε σύγχρονη εκδοχή, με σάλτσα από καμένο λάχανο και αυγολέμονο σε μορφή σιφόν.

«Ήθελα να σας αιφνιδιάσω. Είναι ένα πιάτο που αγαπώ, αλλά όχι στην κλασική του μορφή», εξήγησε.

Κατά τη διάρκεια της μαγειρικής διαδικασίας, δεν έλειψε το άγχος, ειδικά όταν προέκυψε θέμα με τη λαδόκολλα που δεν έβρισκε.

«Ξέρω ότι ήρθαμε στο 10 και όλα κρίνονται στη λεπτομέρεια. Αγχώθηκα πολύ, σκέφτηκα ότι αυτό μπορεί να μας κοστίσει την ποδιά», παραδέχτηκε.

Η δοκιμή του πιάτου έφερε έντονα θετικά σχόλια. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στην τεχνική: «Δεν μπορώ να μην παραδεχτώ πως αυτό που δοκίμασα είναι το τέλειο αυγολέμονο στην τέλεια υφή. Μπράβο Χάρη».

Ο Πάνος Ιωαννίδης επεσήμανε μια μικρή ατέλεια, χωρίς όμως να μειώσει τη συνολική εικόνα: «Η γεύση είναι πάρα πολύ καλή σε όλα τα επίπεδα. Αν θα άλλαζα κάτι, θα ήταν οι αναλογίες – η σάλτσα ήταν λίγο υπερβολική».

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, πιο αυστηρός λόγω της γνωριμίας τους, τόνισε: «Συμφωνώ με τους υπόλοιπους, αλλά θα ήθελα το κεντρικό στοιχείο να είναι πιο σφιχτό. Πολύ ωραία ιδέα το καμένο λάχανο και μπράβο που δεν ήρθες με κάτι γνώριμο και ασιατικό».

Η απόφαση ήταν ξεκάθαρη - Τρία «ΝΑΙ»

«Από μένα είναι ένα ναι. Ποδιά, λευκή. MasterChef 10, το 10 το καλό», ανακοίνωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς, χαρίζοντας στον Χάρη το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Συγκινημένος, ο Χάρης δήλωσε: «Νιώθω πολύ ενθουσιασμένος που πήρα την ποδιά. Τη νιώθω λίγο βαριά, αλλά γι’ αυτό ήρθαμε. Για να αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε».

