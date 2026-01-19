Πριγκίπισσα Ειρήνη: Έφτασε στο Τατόι η σορός της για την ταφή

Ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Έφτασε στο Τατόι η σορός της για την ταφή
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (19/1/2026)
Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης στη Μητρόπολη Αθηνών, με την αυτοκινητοπομπή να ξεκινά για το Τατόι όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή της σε στενό οικογενειακό κύκλο. 

Θα ταφεί δίπλα στον αδελφό της, τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, καθώς και τους γονείς τους, Παύλο και Φρειδερίκη, στο βασιλικό κοιμητήριο του κτήματος, όπως ήταν επιθυμία της. 

Το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποιοι βρέθηκαν στη Μητρόπολη

Ταφή Πριγκίπισσας στο Τατόι

Στη Μητρόπολη Αθηνών για την εξόδιο ακολουθία βρέθηκαν: η τέως βασίλισσα Άννα Μαρία, η Σοφία της Ισπανίας, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες, η Χρυσή Βαρδινογιάννη, τα παιδιά του Παύλου, η Αικατερίνη της Σερβίας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. 

Το παρών έδωσαν επίσης ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε Στ’ και η σύζυγός του, Λετίθια, η λαίδη Κίνγκστον, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και ο ποινικολόγος Αλέξανδρος Λυκουρέζος.

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της

Λίγο νωρίτερα, η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης βρέθηκε στο παρεκκλήσι και τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8 ως τις 10 το πρωί. 

Ταφή στο Τατόι

Η πριγκίπισσα Ειρήνη άφησε την τελευταία της πνοή στο Παλάτι της Θαθουέλα στη Μαδρίτη, σχεδόν την ίδια ώρα που στο Τατόι η οικογένεια τιμούσε τη μνήμη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, τρία χρόνια μετά τον θάνατό του.

Η σύμπτωση αυτή φόρτισε ακόμη περισσότερο συναισθηματικά τη στιγμή για τους οικείους της. Τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ήταν σοβαρά, με την κατάστασή της να έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα. Η βασίλισσα Σοφία, 87 ετών, είχε αναστείλει όλες τις δημόσιες δραστηριότητές της, παραμένοντας διαρκώς στο πλευρό της μικρότερης και ιδιαίτερα αγαπημένης της αδελφής, συνοδεύοντάς την μέχρι το τέλος.

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ
 |
ΤΑΤΟΙ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
 |
ΤΑΦΗ
