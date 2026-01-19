Τατιάνα Μπλάτνικ: Συγκινεί για τον θάνατο της πριγκίπισσας Ειρήνης

«Νιώθω ευλογημένη που σας γνώρισα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.01.26 , 23:35 MasterChef: Auditions με Βιβάλντι και... ιταλικά!
19.01.26 , 23:35 MasterChef: Η Wasan από Το Ντουμπάι Πήρε Τη Λευκή Ποδιά!
19.01.26 , 23:10 Μίσιγκαν: Απίστευτη καραμπόλα 100 οχημάτων μέσα στο χιόνι
19.01.26 , 23:00 MasterChef: «Έμεινα άφωνη! Δεν περίμενα ότι δε θα περάσω»
19.01.26 , 22:57 Τατιάνα Μπλάτνικ: Συγκινεί για τον θάνατο της πριγκίπισσας Ειρήνης
19.01.26 , 22:55 MasterChef: Ο Μάνος «Έκαψε» Τον Κοντιζά Αλλά Πέρασε!
19.01.26 , 22:40 MasterChef: Η αντίδραση των κριτών στον «πειραγμένο» λαχανοντολμά του Χάρη
19.01.26 , 22:05 MasterChef: Ο Σαμ δεν είχε το βασικό του υλικό κι... αυτοσχεδίασε - Πέρασε;
19.01.26 , 21:55 MasterChef: Θα εντυπωσιάσει ο Θάνος τους κριτές με το fusion πιάτο του;
19.01.26 , 21:52 «Με γλίτωσαν τα κιλά μου», λέει ο οδηγός ταξί που μαχαίρωσαν στο Αιγάλεω
19.01.26 , 21:43 Σχολή Ευελπίδων και ΣΜΥ: Λαμπρή καριέρα στον Στρατό Ξηράς
19.01.26 , 21:30 MasterChef: Το Πιάτο Της Κωνσταντίνας Της Έδωσε Τη Λευκή Ποδιά
19.01.26 , 21:26 Αγρίνιο: Πρόσωπο με πρόσωπο σύζυγος του θύματος και αδελφός του δράστη
19.01.26 , 21:15 MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς έκανε το απόλυτο κομπλιμέντο στον Τάσο!
19.01.26 , 21:00 LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
MasterChef: «Είναι πολύ βαρύ αυτό, δεν έχει ξαναπει κάτι τέτοιο ο Κοντιζάς»
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη
Σμαράγδα Καρύδη: «Bonjour!» - Η ανάρτηση της ηθοποιού από το Παρίσι
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε βίντεο για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με μια ανάρτηση στο Instagram ανήμερα της κηδείας της, η Τατιάνα Μπλάτνικ αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια την πριγκίπισσα Ειρήνη.

Με συγκίνηση και σεβασμό το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη

Στη συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της, αναφέρθηκε στη στενή σχέση που είχαν και στη βοήθεια που της προσέφερε η πριγκίπισσα Ειρήνη όταν εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα.

Τατιάνα Μπλάτνικ: Συγκινεί για τον θάνατο της πριγκίπισσας Ειρήνης

Όπως ανέφερε, η πριγκίπισσα Ειρήνη τη στήριξε από την πρώτη στιγμή, δείχνοντάς της οργανισμούς, τεχνίτες και κοινωνικές δομές, ενώ μαζί επισκέπτονταν συσσίτια και συμμετείχαν σε δράσεις σε διάφορα σημεία της Αθήνας.

Στο τέλος του μηνύματός της, αναφέρθηκε και στον χαρακτήρα της, λέγοντας ότι άγγιξε τις ζωές πολλών ανθρώπων.

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Έφτασε στο Τατόι η σορός της για την ταφή

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Αγαπητή Πριγκίπισσα Ειρήνη,

Με βαριά καρδιά αποχαιρετούμε την αναχώρησή σας από αυτόν τον κόσμο, γνωρίζοντας όμως, ότι μας αφήνετε τόσο πολύ φως. Νιώθω ευλογημένη που σας γνώρισα και βαθιά ευγνώμων για την καθοδήγηση που μου προσφέρατε όταν μετακόμισα στην Ελλάδα, συστήνοντάς με και πηγαίνοντάς με να γνωρίσω οργανισμούς, τεχνίτες, συσσίτια, σε όλη την Αθήνα, με τόση ενέργεια, με αγνό πνεύμα προσφοράς, ταπεινότητα και πάντα με χιούμορ, συμπόνια και καλοσύνη.

Αγγίξατε τις ζωές πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και μέσα από το παράδειγμά σας θα συνεχίσετε να το κάνετε. Θα λείψετε σε πάρα πολλούς.
Να αναπαυθείτε εν ειρήνη.

Με αγάπη και φως, Τατιάνα».

Η ανάρτηση της Τατιάνα Μπλάτνικ
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΛΑΤΝΙΚ
 |
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top