Τατιάνα Μπλάτνικ: Συγκινεί για τον θάνατο της πριγκίπισσας Ειρήνης

Δείτε βίντεο για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Με μια ανάρτηση στο Instagram ανήμερα της κηδείας της, η Τατιάνα Μπλάτνικ αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια την πριγκίπισσα Ειρήνη.

Στη συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της, αναφέρθηκε στη στενή σχέση που είχαν και στη βοήθεια που της προσέφερε η πριγκίπισσα Ειρήνη όταν εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, η πριγκίπισσα Ειρήνη τη στήριξε από την πρώτη στιγμή, δείχνοντάς της οργανισμούς, τεχνίτες και κοινωνικές δομές, ενώ μαζί επισκέπτονταν συσσίτια και συμμετείχαν σε δράσεις σε διάφορα σημεία της Αθήνας.

Στο τέλος του μηνύματός της, αναφέρθηκε και στον χαρακτήρα της, λέγοντας ότι άγγιξε τις ζωές πολλών ανθρώπων.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Αγαπητή Πριγκίπισσα Ειρήνη,

Με βαριά καρδιά αποχαιρετούμε την αναχώρησή σας από αυτόν τον κόσμο, γνωρίζοντας όμως, ότι μας αφήνετε τόσο πολύ φως. Νιώθω ευλογημένη που σας γνώρισα και βαθιά ευγνώμων για την καθοδήγηση που μου προσφέρατε όταν μετακόμισα στην Ελλάδα, συστήνοντάς με και πηγαίνοντάς με να γνωρίσω οργανισμούς, τεχνίτες, συσσίτια, σε όλη την Αθήνα, με τόση ενέργεια, με αγνό πνεύμα προσφοράς, ταπεινότητα και πάντα με χιούμορ, συμπόνια και καλοσύνη.

Αγγίξατε τις ζωές πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και μέσα από το παράδειγμά σας θα συνεχίσετε να το κάνετε. Θα λείψετε σε πάρα πολλούς.

Να αναπαυθείτε εν ειρήνη.

Με αγάπη και φως, Τατιάνα».

Η ανάρτηση της Τατιάνα Μπλάτνικ