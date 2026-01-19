Valentino: Έφυγε από τη ζωή στα 93 του ο θρύλος της μόδας

Θλίψη επικρατεί στον κόσμο της μόδας, καθώς ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Valentino πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Η κηδεία του διάσημου σχεδιαστή, με το πλήρες όνομά του να είναι το Valentino Garavani, θα γίνει την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στη Βασιλική Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, στην Piazza della Repubblica 8 στη Ρώμη, στις 11 πμ.

Η ανάρτηση στο Instagram για τον «χαμό» του Valentino

Ποιος ήταν ο Valentino

Ο Valentino Garavani γεννήθηκε στις 11 Μαϊου του 1932 στην Ιταλία κι από πολύ μικρός είχε κλίση στη ζωγραφική. Αγάπησε τη μόδα από τα σχολικά του χρόνια ενώ βοηθούσε τη θεία του η οποία είχε ατελιέ στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Voghera.

Στα 17 μετακόμισε στο Παρίσι για να σπουδάσει ζωγραφική και ραπτική σε κορυφαίες σχολές μόδας της εποχής, όπως την École des Beaux-Arts και την Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Εκεί συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα του χώρου όπως ο Jean Dessès και ο Guy Laroche, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στο υψηλό ραπτικό επίπεδο και στην haute couture.

Το 1959 γύρισε στην Ιταλία και, με τη στήριξη της οικογένειας και του μετέπειτα μακρόχρονου συνεργάτη και συντρόφου του Giancarlo Giammetti, ίδρυσε το δικό του οίκο μόδας στη Ρώμη.

Από το 1960 ο οίκος Valentino άρχισε να τραβάει την προσοχή της διεθνούς ελίτ για τις εκλεπτυσμένες, πάντα πλούσιες σε υφή και λεπτομέρεια δημιουργίες του. Σύντομα, διασημότητες όπως η Jacqueline Kennedy, η Audrey Hepburn κι η Elizabeth Taylor φορούσαν ρούχα του Valentino στις πιο σημαντικές στιγμές τους, κάνοντάς τον αγαπημένο των επωνύμων - ιδιαίτερα για τα βραδινά και επίσημα ενδύματα.

Αναγνωρισμένος για το λεγόμενο «Valentino red», μια χαρακτηριστική απόχρωση κόκκινου που έγινε σήμα κατατεθέν στις συλλογές του, ο Valentino κατόρθωσε να συνδέσει το όνομά του με την έννοια της ιταλικής κομψότητας και της παγκόσμιας haute couture.

Εκτός από την υψηλή ραπτική, άνοιξε μπουτίκ στο Μιλάνο, στη Νέα Υόρκη, στο Τόκιο και σε άλλες μητροπόλεις της μόδας, καθιερώνοντας τον οίκο του ως διεθνές σημείο αναφοράς.

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης του καριέρας, ο Valentino έλαβε σημαντικές τιμητικές διακρίσεις κι έγινε αντικείμενο τεκμηρίωσης, μεταξύ άλλων με το ντοκιμαντέρ Valentino: The Last Emperor που αφηγείται το έργο και τη ζωή του λίγο πριν τη συνταξιοδότησή του.

Το 2008 ανακοίνωσε επίσημα ότι αποχωρεί από τη δημιουργική ηγεσία του Οίκου, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά με θρυλικά σχέδια και ένα στιλιστικό σύμπαν που επηρέασε γενιές σχεδιαστών.