ΗΠΑ: 11χρονος σκότωσε τον πατέρα του γιατί του έκρυψε το βιντεοπαιχνίδι

Το αγόρι φέρεται να πυροβόλησε τον 42χρονο πατέρα του την ώρα που κοιμόταν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.01.26 , 20:25 Λόρα: H συνάντηση με τον αδερφό της και η γυναίκα-μυστήριο που την επηρέαζε
19.01.26 , 20:24 Ισπανία: Από έναν φθαρμένο αρμό η τραγωδία στον σιδηρόδρομο
19.01.26 , 20:01 Valentino: Έφυγε από τη ζωή στα 93 του ο θρύλος της μόδας
19.01.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Μίλτος βρήκε το «Πάνε πακέτο» - Εσύ τι θα κάνεις;
19.01.26 , 19:40 Χρυσός και ασήμι: Νέα ιστορικά υψηλά στις τιμές τους
19.01.26 , 19:05 ΗΠΑ: 11χρονος σκότωσε τον πατέρα του γιατί του έκρυψε το βιντεοπαιχνίδι
19.01.26 , 19:03 Αγρότες μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου: Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις
19.01.26 , 18:57 «Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
19.01.26 , 18:44 Skoda Auto: Τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη το 2025
19.01.26 , 18:29 Πάνω από το 35% του εισοδήματος των Ελλήνων για στέγαση
19.01.26 , 18:07 Σμαράγδα Καρύδη: «Bonjour!» - Η ανάρτηση της ηθοποιού από το Παρίσι
19.01.26 , 17:43 Κορυδαλλός:  Δολοφονία αλλοδαπού κρατούμενου στις φυλακές!
19.01.26 , 17:38 Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Εντόπισαν σπασμένο αρμό στις ράγες
19.01.26 , 17:37 Όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη: Μέλος του UN Global Compact Network Greece
19.01.26 , 17:20 Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
MasterChef: «Είναι πολύ βαρύ αυτό, δεν έχει ξαναπει κάτι τέτοιο ο Κοντιζάς»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Σμαράγδα Καρύδη: «Bonjour!» - Η ανάρτηση της ηθοποιού από το Παρίσι
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
Τόνια Σωτηροπούλου: Πέθανε ο πατέρας της την ημέρα της γιορτής της
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Guardian - Φωτογραφία αρχείου ΑP
αστυνομία ΗΠΑ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένα 11χρονο αγόρι από την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα τον πατέρα του, αφού εκείνος του είχε πάρει προηγουμένως το βιντεοπαιχνίδι που έπαιζε.

Ένοπλος πυροβολεί και παίρνει ομήρους σε νοσοκομείο στην Πενσιλβάνια

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Guardian, το περιστατικό συνέβη στις 13 Ιανουαρίου 2026.

Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι της οικογένειας, στην περιοχή Duncannon, στις 03:20 έπειτα από αναφορά για έναν άνδρα που δεν είχε τις αισθήσεις του. Οι αστυνομικοί βρήκαν έναν 42χρονο άνδρα νεκρό στο κρεβάτι του με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Το θύμα βρέθηκε στο υπνοδωμάτιο που μοιραζόταν με τη σύζυγό του.

Μετά από έρευνα, οι αρχές αναγνώρισαν τον 11χρονο γιο του 42χρονου άνδρα ως ύποπτο.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι ήταν τα γενέθλια του παιδιού και ότι είχε μπει στο υπνοδωμάτιο φωνάζοντας: «Ο μπαμπάς είναι νεκρός». Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος ανέφεραν επίσης ότι άκουσαν τον γιο να λέει στη μητέρα του: «Σκότωσα τον μπαμπά».

Νιου Τζέρσεϊ: Μητέρα στραγγάλισε τους δύο γιους της

Ο πυροβολισμός φέρεται να συνέβη αφού το ζευγάρι είχε πάει για ύπνο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Το παιδί είπε στις Αρχές ότι είχε περάσει μια ωραία μέρα με τους γονείς του, αλλά, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, θύμωσε όταν ο πατέρας του τού είπε ότι ήταν ώρα για ύπνο.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, το αγόρι είπε στην αστυνομία ότι βρήκε στο συρτάρι του πατέρα του, μέσα στο υπνοδωμάτιο των γονιών του, το κλειδί για το χρηματοκιβώτιο με τα όπλα. Το άνοιξε ενώ προσπαθούσε να βρει το βιντεοπαιχνίδι του, το οποίο του είχαν πάρει νωρίτερα, και βρήκε ένα όπλο.

Μετά, όπως παραδέχτηκε, έβγαλε το όπλο από το χρηματοκιβώτιο, το γέμισε με σφαίρες και πήγε στο κρεβάτι του πατέρα του. Τράβηξε την σκανδάλη και τον πυροβόλησε.

Όταν ρωτήθηκε τι πίστευε ότι θα συμβεί όταν πυροβόλησε με το όπλο, το αγόρι απάντησε ότι ήταν «θυμωμένος» και ότι «δεν το είχε σκεφτεί».

Ο 11χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον Guardian, η υπόθεση αυτή καταδεικνύει πόσο εύκολα τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όπλα στις ΗΠΑ,  όπου η οπλοκατοχή αποτελεί καθημερινότητα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΠΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
11ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΠΕΝΣΙΛΒΑΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top