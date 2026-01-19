ΗΠΑ: 11χρονος σκότωσε τον πατέρα του γιατί του έκρυψε το βιντεοπαιχνίδι

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένα 11χρονο αγόρι από την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα τον πατέρα του, αφού εκείνος του είχε πάρει προηγουμένως το βιντεοπαιχνίδι που έπαιζε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Guardian, το περιστατικό συνέβη στις 13 Ιανουαρίου 2026.

Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι της οικογένειας, στην περιοχή Duncannon, στις 03:20 έπειτα από αναφορά για έναν άνδρα που δεν είχε τις αισθήσεις του. Οι αστυνομικοί βρήκαν έναν 42χρονο άνδρα νεκρό στο κρεβάτι του με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Το θύμα βρέθηκε στο υπνοδωμάτιο που μοιραζόταν με τη σύζυγό του.

Μετά από έρευνα, οι αρχές αναγνώρισαν τον 11χρονο γιο του 42χρονου άνδρα ως ύποπτο.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι ήταν τα γενέθλια του παιδιού και ότι είχε μπει στο υπνοδωμάτιο φωνάζοντας: «Ο μπαμπάς είναι νεκρός». Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος ανέφεραν επίσης ότι άκουσαν τον γιο να λέει στη μητέρα του: «Σκότωσα τον μπαμπά».

Ο πυροβολισμός φέρεται να συνέβη αφού το ζευγάρι είχε πάει για ύπνο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Το παιδί είπε στις Αρχές ότι είχε περάσει μια ωραία μέρα με τους γονείς του, αλλά, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, θύμωσε όταν ο πατέρας του τού είπε ότι ήταν ώρα για ύπνο.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, το αγόρι είπε στην αστυνομία ότι βρήκε στο συρτάρι του πατέρα του, μέσα στο υπνοδωμάτιο των γονιών του, το κλειδί για το χρηματοκιβώτιο με τα όπλα. Το άνοιξε ενώ προσπαθούσε να βρει το βιντεοπαιχνίδι του, το οποίο του είχαν πάρει νωρίτερα, και βρήκε ένα όπλο.

Μετά, όπως παραδέχτηκε, έβγαλε το όπλο από το χρηματοκιβώτιο, το γέμισε με σφαίρες και πήγε στο κρεβάτι του πατέρα του. Τράβηξε την σκανδάλη και τον πυροβόλησε.

Όταν ρωτήθηκε τι πίστευε ότι θα συμβεί όταν πυροβόλησε με το όπλο, το αγόρι απάντησε ότι ήταν «θυμωμένος» και ότι «δεν το είχε σκεφτεί».

Ο 11χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον Guardian, η υπόθεση αυτή καταδεικνύει πόσο εύκολα τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όπλα στις ΗΠΑ, όπου η οπλοκατοχή αποτελεί καθημερινότητα.