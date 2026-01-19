Τροχός της Τύχης: Ο Μίλτος βρήκε το «Πάνε πακέτο» - Εσύ τι θα κάνεις;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 19/1/2026 στο Star, ο Μίλτος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Πάνε πακέτο», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Ν και το Μ κι έξτρα σύμφωνο το Γ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Τα γράμματα που βρήκε ο Μίλτος, τον βοήθησαν να λύσει τον γρίφο!

Εσύ με αυτά τα γράμματα μπορείς να κάνεις ό,τι κι ο παίκτης; Προσπάθησε τώρα!

