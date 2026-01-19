Τροχός της Τύχης: Ο Μίλτος βρήκε το «Πάνε πακέτο» - Εσύ τι θα κάνεις;

Ο πίνακας βοήθησε πολύ τον παίκτη να βρει τις δύο λέξεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.01.26 , 20:25 Λόρα: H συνάντηση με τον αδερφό της και η γυναίκα-μυστήριο που την επηρέαζε
19.01.26 , 20:24 Ισπανία: Από έναν φθαρμένο αρμό η τραγωδία στον σιδηρόδρομο
19.01.26 , 20:01 Valentino: Έφυγε από τη ζωή στα 93 του ο θρύλος της μόδας
19.01.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Μίλτος βρήκε το «Πάνε πακέτο» - Εσύ τι θα κάνεις;
19.01.26 , 19:40 Χρυσός και ασήμι: Νέα ιστορικά υψηλά στις τιμές τους
19.01.26 , 19:05 ΗΠΑ: 11χρονος σκότωσε τον πατέρα του γιατί του έκρυψε το βιντεοπαιχνίδι
19.01.26 , 19:03 Αγρότες μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου: Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις
19.01.26 , 18:57 «Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
19.01.26 , 18:44 Skoda Auto: Τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη το 2025
19.01.26 , 18:29 Πάνω από το 35% του εισοδήματος των Ελλήνων για στέγαση
19.01.26 , 18:07 Σμαράγδα Καρύδη: «Bonjour!» - Η ανάρτηση της ηθοποιού από το Παρίσι
19.01.26 , 17:43 Κορυδαλλός:  Δολοφονία αλλοδαπού κρατούμενου στις φυλακές!
19.01.26 , 17:38 Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Εντόπισαν σπασμένο αρμό στις ράγες
19.01.26 , 17:37 Όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη: Μέλος του UN Global Compact Network Greece
19.01.26 , 17:20 Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
MasterChef: «Είναι πολύ βαρύ αυτό, δεν έχει ξαναπει κάτι τέτοιο ο Κοντιζάς»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 19/1/2026 στο Star, ο Μίλτος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.   

Τροχός της Τύχης: Ο Μίλτος βρήκε το «Πάνε πακέτο» - Εσύ τι θα κάνεις;

Η κατηγορία ήταν «Πάνε πακέτο», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Ν και το Μ κι έξτρα σύμφωνο το Γ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.     

Τροχός της Τύχης: Θα λύσεις τον γρίφο που έβαλε δύσκολα στον παίκτη;

Τροχός της Τύχης: Ο Μίλτος βρήκε το «Πάνε πακέτο» - Εσύ τι θα κάνεις;

Τα γράμματα που βρήκε ο Μίλτος, τον βοήθησαν να λύσει τον γρίφο! 

Τροχός της Τύχης: Τα συνώνυμα δυσκόλεψαν την Κάτια - Εσένα;

Εσύ με αυτά τα γράμματα μπορείς να κάνεις ό,τι κι ο παίκτης; Προσπάθησε τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top