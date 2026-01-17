Lingo: Το πιο ανατρεπτικό κι αγαπημένο παιχνίδι λέξεων έρχεται στο Star!

Το παιχνίδι «μανία» σε 18 χώρες έρχεται και στην Ελλάδα!
Το Lingo, το πιο ανατρεπτικό και αγαπημένο τηλεοπτικό παιχνίδι λέξεων, έρχεται στο STAR!
Lingo: Έλα στο παιχνίδι που μιλάει τη γλώσσα σου
Τρία ζευγάρια παικτών δοκιμάζουν την ταχύτητα, την παρατηρητικότητα και τη φαντασία τους, προσπαθώντας να αποκαλύψουν λέξεις, πριν το κάνει ο χρόνος!
Κάθε γύρος είναι διαφορετικός, με την αγωνία να μεγαλώνει και τα χρηματικά έπαθλα να αυξάνονται!
Εύκολο, αστείο, ομαδικό, εθιστικό!
Lingo: Δήλωσε συμμετοχή στο νέο τηλεπαιχνίδι του Star!
Έλα στο παιχνίδι που κάθε λέξη μετράει, κάθε λέξη... πληρώνει!