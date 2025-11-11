Συντάξεις: Το λάθος που κοστίζει έως και 100 ευρώ το μήνα

Η προσαύξηση που πολλοί δικαιούνται και δε γνωρίζουν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.25 , 19:23 Eurostat: Η Ελλάδα ξανά στις πρώτες θέσεις της ΕΕ στη μακροχρόνια ανεργία
11.11.25 , 19:13 Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα ζωή στη Νέα Υόρκη - Γιόρτασε το Halloween
11.11.25 , 18:59 Singles’ Day: Η γιορτή των εργένηδων που κατέκτησε τον κόσμο!
11.11.25 , 18:53 Ford Ranger Plug-In Hybrid: Σέρνει...καράβι
11.11.25 , 18:50 Τζένη Θεωνά: «Λιώνει» στην αγκαλιά του γιου της
11.11.25 , 18:45 Συντάξεις: Το λάθος που κοστίζει έως και 100 ευρώ το μήνα
11.11.25 , 18:34 Ελένη Φιλίνη: «Έχασα δουλειές επειδή αντιστάθηκα σε παρενοχλήσεις»
11.11.25 , 18:21 Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Είναι πρέσβης ή πρέσβειρα; Η απάντηση Μπαμπινιώτη
11.11.25 , 18:07 Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι άνδρα για ναρκωτικά - Βίντεο από την επιχείρηση
11.11.25 , 18:05 Cash or Trash: Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη είναι ανάμεσα σε δύο... συνασπισμούς!
11.11.25 , 17:50 Αλέξης Τσίπρας: Τι είπε στο podcast για το βιβλίο του «Η Ιθάκη»
11.11.25 , 17:15 Ιουλία Καλλιμάνη - «Σιωπή στη Διαπασών»: Το νέο της τραγούδι που καθηλώνει!
11.11.25 , 16:59 Μερομήνια 2025-2026: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
11.11.25 , 16:44 Καλογεροπούλου - Σβήγκος: Η σπάνια κοινή έξοδος με τα παιδάκια τους
11.11.25 , 16:28 Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους C -130 με 20 άτομα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Κατερίνα Καινούργιου: Πόσο μηνών είναι η εγκυμονούσα;
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Βοιωτία: Η απανθρακωμένη σορός ανήκει στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί
Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή πόρνη»
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα ζωή στη Νέα Υόρκη - Γιόρτασε το Halloween
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
ευρώ χρήματα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χιλιάδες εργαζόμενοι συνταξιούχοι χάνουν έως και 100 ευρώ τον μήνα, επειδή δεν γνωρίζουν ότι μετά τη διακοπή της εργασίας τους πρέπει να υποβάλουν αίτηση προσαύξησης στον e-ΕΦΚΑ. Η προσαύξηση αφορά το χρονικό διάστημα που ο συνταξιούχος εργάστηκε και κατέβαλε εισφορές μετά τη συνταξιοδότησή του. Το σχετικό ποσό υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές της περιόδου απασχόλησης. Η αύξηση ξεκινά από τον επόμενο μήνα της αίτησης και ισχύει και για την επικουρική σύνταξη.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr  
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
 |
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 |
ΕΦΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top