Συντάξεις: Το λάθος που κοστίζει έως και 100 ευρώ το μήνα

Χιλιάδες εργαζόμενοι συνταξιούχοι χάνουν έως και 100 ευρώ τον μήνα, επειδή δεν γνωρίζουν ότι μετά τη διακοπή της εργασίας τους πρέπει να υποβάλουν αίτηση προσαύξησης στον e-ΕΦΚΑ. Η προσαύξηση αφορά το χρονικό διάστημα που ο συνταξιούχος εργάστηκε και κατέβαλε εισφορές μετά τη συνταξιοδότησή του. Το σχετικό ποσό υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές της περιόδου απασχόλησης. Η αύξηση ξεκινά από τον επόμενο μήνα της αίτησης και ισχύει και για την επικουρική σύνταξη.

