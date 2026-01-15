Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: «Αισθάνομαι ότι το παιδί ζει. Ο Θεός ξέρει»

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν ξαφνικά από τις 7 Δεκεμβρίου. Ο 33χρονος ειδικευόμενος γιατρός, ο οποίος εργαζόταν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο στο Ηράκλειο, έφυγε εκείνο το βράδυ από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, λέγοντας πως θα πάει μια βόλτα και δεν επέστρεψε ποτέ.

Την επόμενη ημέρα δεν εμφανίστηκε στην εργασία του, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία των συναδέλφων και της οικογένειάς του, ενώ το κινητό του τηλέφωνο παρέμενε κλειστό. Καθοριστικό στοιχείο στην υπόθεση αποτέλεσε ο εντοπισμός του αυτοκινήτου του στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων και συγκεκριμένα κοντά στο χωριό Φρες χωρίς τον ίδιο.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του συμμετέχουν κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας, η πυροσβεστική υπηρεσία με πεζοπόρα τμήματα και ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο καθώς και drones. Ο Χρήστος Ράμμος βρίσκεται με την 17μελή ομάδα του στην Κρήτη για να συμμετέχουν στις έρευνες ενώ επικρατεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία.

Σήμερα (15/1) η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» συνομίλησε αρχικά με τον πατέρα του Αλέξη τον κ. Γιώργο Τσικόπουλο ο οποίος μετέφερε on air τις τραγικές ώρες που περνάει σύσσωμη η οικογένειά του.

Ο τραγικός πατέρας αναφέρθηκε στην έρευνα που γίνεται από την ΕΜΑΚ ενώ τόνισε ότι γνώρισε τον κ. Ράμμο. Στη συνέχεια ανέφερε ότι την οικογένεια την έχει τσακίσει η αγωνία η οποία προσπαθεί να φανεί το κατά το δυνατόν ψύχραιμη.

Ο κος Τσικόπουλος ανέφερε σχετικά: «Μας σύστησαν τον κύριο Ράμμο από πολλές πλευρές. Μιλήσαμε μαζί του, τον εμπιστευτήκαμε και έχουμε μια βάσιμη ελπίδα ότι κάτι θα γίνει για τον Αλέξη. Τι να σας πω, είναι κάτι που δεν περιγράφεται. Η αγωνία, οι σκέψεις του πώς θα βρεθεί και αν θα βρεθεί και σε τι κατάσταση μας τσακίζουν όλους. Δεν το συζητάμε, είναι κάτι το φοβερό. Όλη η οικογένεια είτε το φανερώνουμε είτε το κρύβουμε προσπαθούμε να κρατάμε την ψυχραιμία μας».

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου της εκπομπής για τον αν σκοπεύει να πάει στην Κρήτη ο τραγικός πατέρας είπε: «Έχω πρόβλημα υγείας, θα κατέβω όταν χρειαστεί. Τώρα επιβλέπει η Ελένη (σ.σ. η γυναίκα του) η οποία στέκεται «βράχος».

Στη συνέχεια, πήρε το λόγο η σύζυγός του η οποία είπε ότι τρέφει ελπίδες με τη συμμετοχή του Χρήστου Ράμμου στις έρευνες. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ναι, έχω ετοιμαστεί με ρούχα για να μείνω κι άλλο μαζί με τις μοναχές».

Η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη βρήκε την κα. Ελένη στα Χανιά μαζί με την ομάδα του Χρήστου Ράμμου η οποία αν και αγωνιά διατηρεί την ελπίδα της.

Η κα. Ελένη ανέφερε: «Ναι, εδώ είμαι. Εγώ βέβαια αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχω στις ομάδες, αλλά περιμένουμε κάποιο τηλεφώνημα από κάποιον που το είδε, ούτως ώστε να πάμε με τον κύριο Ράμμο να τον βρούμε. Είναι πραγματικά συγκινητική η προσέλευση (σ.σ. των εθελοντών). Εδώ είναι πάρα πολύς κόσμος. Μία τελευταία προσπάθεια. Γι' αυτό και προσπαθούμε λίγο να πούμε στον κόσμο αν τον δει να πάρει ένα τηλέφωνο στον κύριο Ράμμο. Είναι συγκινητική η εθελοντική τους προσφορά».

«Έχω καταλήξει ότι ξέρει ο Θεός τι χρειάζεται και τι είναι καλό για τον Αλέξη»

Η μητέρα του Αλέξη ανέφερε: «Έχω καταλήξει ότι ξέρει ο Θεός τι χρειάζεται και τι είναι καλό για τον Αλέξη. Εγώ θέλω πολύ να βρεθεί με οποιοδήποτε τρόπο και να μην συνεχιστεί αυτό το μαρτύριο που περνάει το παιδί, νηστικό, άπλυτο, να τριγυρνάει. Εγώ αισθάνομαι ότι ζει, αλλά τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια. Είναι δυνατό παιδί, είναι γυμνασμένος πολύ και κάθε μέρα γυμναστική έκανε, έτρωγε πολύ υγιεινά, δηλαδή είναι σε καλή σωματική κατάσταση. Οπότε για αυτό το λόγο αν και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες εδώ πάνω, ότι μπορεί να επιβιώσει». Σε ερώτηση αν θα μπορούσε λόγω πίστης να καταφύγει σε κάποιο μοναστήρι η μητέρα του ήταν αρνητική, όπως εξίσου κάθετη ήταν και στο ενδεχόμενο ενός έρωτα που θα μπορούσε να τον παρασύρει.

Στη συνέχεια είπε πως και τα δύο αδέλφια του είναι στην Αγγλία. Όπως είπε η κα. Ελένη «είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και λίγο προβληματίζονται τι θα γίνει αν το βρούμε ζωντανό ή νεκρό. Και βέβαια τα δύο τα κορίτσια στη Θεσσαλονίκη συμμετέχουν πάρα πολύ. Τηλεφωνιόμαστε συνέχεια και δεν μπορούσαν να έρθουν βέβαια. Η μικρή έχει δουλειά, η μεγάλη έχει και αυτή το ιατρείο της και τα τέσσερα παιδάκια της. Με βοηθάνε πολύ οι μοναχές. Πήγα εκεί. Βρίσκω κουράγιο και συνεχίζω».

