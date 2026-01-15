Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: «Αισθάνομαι ότι το παιδί ζει. Ο Θεός ξέρει»

Πού εναποθέτουν τις ελπίδες τους οι γονείς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.01.26 , 18:50 Εκρήξεις στο κέντρο της Ουτρέχτης - Πληροφορίες για τραυματίες
15.01.26 , 18:38 Θρήνος για τον Αιμίλιο Χειλάκη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του
15.01.26 , 18:05 Nissan LEAF: Το αυτοκίνητο που λατρεύουν και οι γυναίκες
15.01.26 , 18:03 Τραγωδία στο Περθ: Έλληνας κινδυνεύει να μην περπατήσει μετά από ατύχημα
15.01.26 , 17:45 Τραϊάνα Ανανία: «Μου έλεγαν λόγια αγάπης και νόμιζα ότι έπαιζαν θέατρο»
15.01.26 , 17:31 Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η συμφωνία με τη Hellenic Train για νέα τρένα
15.01.26 , 17:30 OMODA - JAECOO: Το OMODA 9 SHS-P στη Βουδαπέστη
15.01.26 , 17:05 Πρόγραμμα αγοράς νέου αυτοκινήτου με κρατική επιδότηση
15.01.26 , 16:43 Παρί Σεν Ζερμέν: Αυτό είναι το συμβόλαιο του Ντεμπελέ
15.01.26 , 16:31 Ο Ασλανίδης νέος προσωρινός Πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών
15.01.26 , 16:31 AION V: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
15.01.26 , 16:17 Τips για να έχεις πάντα ενέργεια!
15.01.26 , 16:03 Ερέτρια: Στο νοσοκομείο 16χρονος - Ξυλοκοπήθηκε άγρια από 9 άτομα
15.01.26 , 16:03 Τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθανε 13χρονη μαθήτρια από γρίπη
15.01.26 , 15:57 Εύη Βατίδου: «Πώς παίρνω το 100;»- Η ιστορία πίσω από την αξέχαστη ατάκα
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του!»
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Ζερόμ Καλούτα: Η καταγωγή, ο θάνατος της μητέρας του και η Eurovision
Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Intime news/ Μάκης Καρτσωνάκης
Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΜΑΚ για τον Αλέξη Τσικόπουλο / Αλήθειες με τη Ζήνα, Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν ξαφνικά από τις 7 Δεκεμβρίου. Ο 33χρονος ειδικευόμενος γιατρός, ο οποίος εργαζόταν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο στο Ηράκλειο, έφυγε εκείνο το βράδυ από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, λέγοντας πως θα πάει μια βόλτα και δεν επέστρεψε ποτέ. 

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Συνελήφθη ιδιωτικός ερευνητής για εξαπάτηση

Την επόμενη ημέρα δεν εμφανίστηκε στην εργασία του, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία των συναδέλφων και της οικογένειάς του, ενώ το κινητό του τηλέφωνο παρέμενε κλειστό. Καθοριστικό στοιχείο στην υπόθεση αποτέλεσε ο εντοπισμός του αυτοκινήτου του στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων και συγκεκριμένα κοντά στο χωριό Φρες χωρίς τον ίδιο. 

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του συμμετέχουν κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας, η πυροσβεστική υπηρεσία με πεζοπόρα τμήματα και ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο καθώς και drones. Ο Χρήστος Ράμμος βρίσκεται με την 17μελή  ομάδα του στην Κρήτη για να συμμετέχουν στις έρευνες ενώ επικρατεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία. 

Σήμερα (15/1) η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» συνομίλησε αρχικά με τον πατέρα του Αλέξη τον κ. Γιώργο Τσικόπουλο ο οποίος μετέφερε on air τις τραγικές ώρες που περνάει σύσσωμη η οικογένειά του.

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου

 Ο τραγικός πατέρας αναφέρθηκε στην έρευνα που γίνεται από την ΕΜΑΚ ενώ τόνισε ότι γνώρισε τον κ. Ράμμο. Στη συνέχεια ανέφερε ότι την οικογένεια την έχει τσακίσει η αγωνία η οποία προσπαθεί να φανεί το κατά το δυνατόν ψύχραιμη. 

Ο κος Τσικόπουλος ανέφερε σχετικά: «Μας σύστησαν τον κύριο Ράμμο από πολλές πλευρές. Μιλήσαμε μαζί του, τον εμπιστευτήκαμε και έχουμε μια βάσιμη ελπίδα ότι κάτι θα γίνει για  τον Αλέξη. Τι να σας πω, είναι κάτι που δεν περιγράφεται. Η αγωνία, οι σκέψεις του πώς θα βρεθεί και αν θα βρεθεί και σε τι κατάσταση μας τσακίζουν όλους. Δεν το συζητάμε, είναι κάτι το φοβερό. Όλη η οικογένεια είτε το φανερώνουμε είτε το κρύβουμε προσπαθούμε να κρατάμε την ψυχραιμία μας».

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου της εκπομπής για τον αν σκοπεύει να πάει στην Κρήτη ο τραγικός πατέρας είπε: «Έχω πρόβλημα υγείας, θα κατέβω όταν χρειαστεί. Τώρα επιβλέπει η Ελένη (σ.σ. η γυναίκα του) η οποία στέκεται «βράχος»

Στη συνέχεια, πήρε το λόγο η σύζυγός του η οποία είπε ότι τρέφει ελπίδες με τη συμμετοχή του Χρήστου Ράμμου στις έρευνες. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ναι, έχω ετοιμαστεί με ρούχα για να μείνω κι άλλο μαζί με τις μοναχές».

Εξελίξεις στην Κρήτη: «Χάθηκε στα χωράφια» - Νέες μαρτυρίες για τον γιατρό

Η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη βρήκε την κα. Ελένη στα Χανιά μαζί με την ομάδα του Χρήστου Ράμμου η οποία αν και αγωνιά διατηρεί την ελπίδα της. 

Η κα. Ελένη ανέφερε: «Ναι, εδώ είμαι. Εγώ βέβαια αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχω στις ομάδες, αλλά περιμένουμε κάποιο τηλεφώνημα από κάποιον που το είδε, ούτως ώστε να πάμε με τον κύριο Ράμμο να τον βρούμε. Είναι πραγματικά συγκινητική η προσέλευση (σ.σ. των εθελοντών). Εδώ  είναι πάρα πολύς  κόσμος. Μία τελευταία προσπάθεια. Γι' αυτό και προσπαθούμε λίγο να πούμε στον κόσμο αν τον δει να πάρει ένα τηλέφωνο στον κύριο Ράμμο. Είναι συγκινητική η εθελοντική τους προσφορά». 

«Έχω καταλήξει ότι ξέρει ο Θεός τι χρειάζεται και τι είναι καλό για τον Αλέξη»

«Έχω καταλήξει ότι ξέρει ο Θεός τι χρειάζεται και τι είναι καλό για τον Αλέξη»

Η μητέρα του Αλέξη ανέφερε: «Έχω καταλήξει ότι ξέρει ο Θεός τι χρειάζεται και τι είναι καλό για τον Αλέξη. Εγώ θέλω πολύ  να βρεθεί με οποιοδήποτε τρόπο και να μην συνεχιστεί αυτό το μαρτύριο που περνάει το παιδί, νηστικό, άπλυτο, να τριγυρνάει. Εγώ αισθάνομαι ότι ζει, αλλά τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια. Είναι δυνατό παιδί, είναι γυμνασμένος πολύ και κάθε μέρα γυμναστική έκανε, έτρωγε πολύ υγιεινά, δηλαδή είναι σε καλή σωματική κατάσταση. Οπότε για αυτό το λόγο αν και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες εδώ πάνω, ότι μπορεί να επιβιώσει». Σε ερώτηση αν θα μπορούσε λόγω πίστης να καταφύγει σε κάποιο μοναστήρι η μητέρα του ήταν αρνητική, όπως εξίσου κάθετη ήταν και στο ενδεχόμενο ενός έρωτα που θα μπορούσε να τον παρασύρει. 

Στη συνέχεια είπε πως και τα δύο αδέλφια του είναι στην Αγγλία. Όπως είπε η κα. Ελένη «είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και λίγο προβληματίζονται τι θα γίνει αν το βρούμε ζωντανό ή νεκρό. Και βέβαια τα δύο τα κορίτσια στη Θεσσαλονίκη συμμετέχουν πάρα πολύ. Τηλεφωνιόμαστε συνέχεια και δεν μπορούσαν να έρθουν βέβαια. Η μικρή έχει δουλειά, η μεγάλη έχει και αυτή το ιατρείο της και τα τέσσερα παιδάκια της. Με βοηθάνε πολύ οι μοναχές. Πήγα εκεί. Βρίσκω κουράγιο και συνεχίζω».  

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top