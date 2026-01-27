Η Σίσσυ Χρηστίδου επέστρεψε στο γυμναστήριο - Η υπέροχη ολόσωμη φόρμα!

Η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε δυναμικό comeback στο γυμναστήριο. Η γνωστή παρουσιάστρια, όπως ήδη είχε μοιραστεί με τους ακολούθους της θα ξεκινούσε και πάλι τη γυμναστική και το απόγεμα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου, τήρησε την υπόσχεσή της και το έκανε πράξη.

Λίγες ημέρες μετά τη δήλωσή της ότι ετοιμάζεται να μπει ξανά σε ρυθμούς άσκησης, η παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο από το γυμναστήριο. Αυτή τη φορά, μάλιστα, δεν ήταν μόνη. Στο πλευρό της βρέθηκε ο Fipster, με τη Σίσσυ να αποκαλύπτει με χιούμορ πως πήγε στο γυμναστήριο «για να της δείξει» εκείνος. Το πιο αστείο κομμάτι είναι ότι και ο Tiktoker μισεί το γυμναστήριο και τη γυμναστική γενικότερα, αλλά πηγαίνει. 

σισσυ

«Μάντεψε ποιος ξεκινά γυμναστήριο»

Η Σίσσυ με ένα story στον λογαριασμό της Instagram άρχισε να αναρωτιέται για το ποιος ξεκινά γυμναστήριο υπονοώντας τον εαυτό της. Και επειδή λατρεύει τη μόδα και στη μόδα, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε με ολόσωμη αθλητική φόρμα που είναι και η τάση του φετινού χειμώνα για τις αθλητικές σου δραστηριότητες.

σισσυ χρηστιδου

Με αυτό το look η Σίσσυ φαίνεται πιο αδυνατισμένη από ποτέ. Μιλώντας προ ημερών και σε ένα άλλο της βίντεο, το οποίο λειτούργησε και ως διάψευση για τη φημολογία της μεθόδου που ακολούθησε για να αδυνατίσει, η Σίσσυ είχε πει τι πραγματικά ακολούθησε ως αλλαγή τρόπου ζωής και διατροφής με τη βοήθεια πολύ γνωστού διαιτολογικού κέντρου.

«Επειδή έχω ακούσει πάρα πολλές μπούρδες για το τι ακριβώς έχω κάνει, αποφάσισα να το συζητήσουμε εδώ ανοιχτά», είπε η ίδια αρχικά και συνέχισε: Ομολογώ ότι δεν πίστευα ότι χρειάζεται, γιατί τη μέθοδο την οποία εμπιστεύομαι εγώ εδώ και πάνω από 20 χρόνια την ξέρετε. Σας την έχω ξαναπεί. (…) Κάθε φορά που τσιμπούσε η ζυγαριά είτε λίγο είτε πολύ, αυτή είναι η μέθοδος που λειτουργεί για μένα και το λέω πάντα.

Πρόκειται λοιπόν, για μία μέθοδο που παρότι δεν είναι φαρμακευτική, είναι ιατρική. Είναι μια μέθοδος που γίνεται με την παρακολούθηση γιατρού, κάνεις εξετάσεις, είναι από πάνω σου και βλέπουν πώς ανταποκρίνεσαι στο πρόγραμμα και το προσαρμόζουν. Σου αλλάζει τη ζωή, σου αλλάζει τον τρόπο σκέψης και σε βοηθάει με ασφαλή τρόπο να χάσεις με φυσικό τρόπο το περιττό βάρος και να το διατηρήσεις. Δεν είναι μια ακόμη δίαιτα, είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα που ταυτόχρονα σε εκπαιδεύει διατροφικά στις νέες σου συνήθειες».

ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
