Καλομοίρα: «Μου πήρε καιρό να ζητήσω βοήθεια»

«ξΞυπνούσα κάθε μέρα και ήμουν αρνητική ή έκλαιγα»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ANT1 ήταν το Σάββατο 11/10 η Καλομοίρα η οποία «άνοιξε» την καρδιά της όταν αναφέρθηκε στη σκοτεινή περίοδο της ζωής της που αποφάσισε να ζητήσει ψυχολογική βοήθεια. 

Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη

καλομοιρα

«Το παλεύω με τον εαυτό μου, ρωτάω επίσης μέσα μου γιατί τι με πείραξε και τι αγχώθηκα και το αναλύω. Θέλω να έχω μια αυτοπεποίθηση στη ζωή μου. Ό,τι και να πούνε οι άλλοι, ό,τι και να μου συμβεί να πω: εντάξει.

Με βοήθησε να καθαρίσω το μυαλό μου. Μου πήρε καιρό να ζητήσω βοήθεια γιατί ένιωθα αν πάω δεν θα είμαι καλά στο μυαλό μου. Έτσι το ένιωθα, αλλά μετά είπα να το δοκιμάσει. 

Κάθε μέρα ξυπνούσα και ήμουν αρνητική ή έκλαιγα (…) Κατάλαβα πως πρέπει να νιώθω ελευθερία στα πάντα γιατί αλλιώς πνίγομαι» είπε.

Για το πώς αντέδρασε ο σύζυγός της όταν η ίδια τον ενημέρωσε: «Ήταν λίγο κάπως όταν του είπα να πάω σε ψυχολόγο, αμέσως είδα διαφορά. Στο τέλος κατάλαβα ότι πληρώνεις κάποιον να σε ακούσει και να σου πει: “Σε καταλαβαίνω”», είπε η Καλομοίρα καλεσμένη στον ANT1. 

«Όταν ήμουν έγκυος, πέρασα κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να βρω γιατί, αλλά νομίζω ότι κατά βάθος ήξερα πως δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτό που είχα, γιατί διάλεξα την οικογένεια. Άφηνα την παλιά μου ζωή. Νομίζω πως λένε λίγο ψέματα στις γυναίκες ότι μπορούν να τα έχουν όλα. Δεν είναι όλο αυτό αλήθεια», εξομολογήθηκε στην εκπομπή Στούντιο 4 την Τετάρτη 8/10 και πρόσθεσε:

«Δεν ξαναείσαι ο ίδιος άνθρωπος, εγώ όμως νόμιζα ότι το μπορείς. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια για να παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάση την αλήθεια. Ότι δηλαδή, αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα».

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
