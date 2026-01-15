Τραϊάνα Ανανία: «Μου έλεγαν λόγια αγάπης και νόμιζα ότι έπαιζαν θέατρο»

Η εξομολόγηση για τις κακοποιητικές συμπεριφορές που βίωσε

Με αφορμή τον ρόλο της στην ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;», η Τραϊάνα Ανανία βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου άνοιξε την καρδιά της και αναφέρθηκε με ειλικρίνεια σε δύσκολες εμπειρίες της ζωής της.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στις κακοποιητικές συμπεριφορές που έχει βιώσει από την παιδική της ηλικία, αλλά και αργότερα σε προσωπική της σχέση, εξηγώντας πόσο δύσκολο είναι για εκείνη να εμπιστευτεί έναν άνθρωπο όταν μπαίνει σε μια νέα σχέση.

Ανανία: Τα «έβαλε» με ρεπόρτερ - «Δε θα μιλήσω μαζί σου γι’ αυτό το θέμα»

«Έχω μιλήσει για την κακοποίηση που έχω δεχτεί. Δεν ήταν από σχέση. Ήταν στην παιδική ηλικία, σε ένα concept ιδρυματικό, ήταν και από άνθρωπο του συγγενικού μου περιβάλλοντος και από το σχολείο που ήμουν. Ήμουν σε ένα σχολείο που ενώ φαινόταν ότι ήταν του Χριστού και του Θεού, δεν ήταν αυτό το πράγμα…», δήλωσε αρχικά η Τραϊάνα Ανανία.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη σχέση της με την ψυχοθεραπεία και τον τρόπο που διαχειρίζεται τη δημόσια έκθεσή της, λέγοντας: «Έχω κάνει ψυχοθεραπεία. Έχω σπουδάσει και ψυχολογία…Είναι άμυνα αυτό που βγάζω προς τους δημοσιογράφους. Είναι ένα ποτήρι που δε φτάνει άλλη σταγόνα να μπει. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη στην υποκρισία. Την υποκρισία μπορώ να τη διακρίνω από χιλιόμετρα…».

Τραϊάνα Ανανία: «Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη στην υποκρισία»

Τραϊάνα Ανανία: «Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη στην υποκρισία»

Τρ. Ανανία σε Στ. Τσιμτσιλή: «Θες να παντρευτούμε όταν χωρίσεις;»

Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της επεξεργασίας του τραύματος, αποκαλύπτοντας πως έχει βιώσει κακοποιητική συμπεριφορά και σε ερωτική της σχέση: «Το πολύ θετικό όταν δουλεύεις το τραύμα σου, είναι ότι τουλάχιστον δεν ταυτίζεσαι με τον θύτη σου. Αν δε δουλέψεις το τραύμα σου, κινδυνεύεις να γίνεις ίδιος με τον θύτη σου…Έχω βιώσει κακοποιητική συμπεριφορά και σε σχέση μου…Στην αρχή επιζητάς ασυνείδητα κακοποιητές, γιατί θες να αποδείξεις στον εαυτό σου ότι δεν έχεις κακοποιηθεί, ότι ήταν κάτι νορμάλ αυτό που βίωσες και ότι όλοι είναι έτσι. Κάπως εκλογικεύεις όλο αυτό που έχεις πάθει…».

Κλείνοντας, η Τραϊάνα Ανανία περίεγραψε την πρώτη φορά που ήρθε σε επαφή με μια υγιή σχέση, αλλά και στη δύσκολη περίοδο που διανύει σήμερα στην προσωπική της ζωή: «Γύρω στα 28 μου που είχα ερωτευθεί και είχε βγει και προς τα έξω, ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με έναν υγιή άνθρωπο. Στην αρχή πάθαινα εγκεφαλικά, δε καταλάβαινα. Μου μίλαγε τη γλώσσα της αγάπης κι εγώ νόμιζα ότι παίζει θέατρο γιατί δεν ήμουν συνηθισμένη…Και τώρα περνάω μια πολύ ταραχώδη φάση στην προσωπική μου ζωή. Έχω τόσα θέματα που βγαίνουν κάθε φορά. Το σοκ που περνάω κάθε φορά για να μπορέσω να εμπιστευτώ, είναι ακραίο…», εξομολογήθηκε. 

ΤΡΑΪΑΝΑ ΑΝΑΝΙΑ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
