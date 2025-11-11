Καίτη Γαρμπή: Οι τρυφερές ευχές για το... φως της ζωής της!

Κάθε 11η Νοεμβρίου η Καίτη Γαρμπή κι ο Διονύσης Σχοινάς έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν, αφού σαν σήμερα ο γιος τους, Δημήτρης, ήρθε στη ζωή κι ολοκλήρωσε την οικογένειά τους.

Οι περήφανοι γονείς χαίρονται κάθε στιγμή με το παιδί τους ο οποίος έχει ήδη «ανοίξει» τα δικά του φτερά και ακολουθεί τον δρόμο που έχουν χαράξει οι γονείς του.

Το βράδυ της Τρίτης, η Καίτη Γαρμπή δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μια ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της, Δημήτρη, που έγινε 26 ετών!

Η τραγουδίστρια ανέβασε συγκεκριμένα μια φωτογραφία του Δημήτρη, γράφοντας: «Να τα εκατοστήσεις Φώς τής ζωής μου!».

Η ανάρτηση της Καίτης Γαρμπής