Καίτη Γαρμπή: Οι τρυφερές ευχές για το... φως της ζωής της!

Ο γιος της Δημήτρης έχει σήμερα τα γενέθλιά του

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Κάθε 11η Νοεμβρίου η Καίτη Γαρμπή κι ο Διονύσης Σχοινάς έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν, αφού σαν σήμερα ο γιος τους, Δημήτρης, ήρθε στη ζωή κι ολοκλήρωσε την οικογένειά τους

Καίτη Γαρμπή: Ντουέτο με τον γιο της, Δημήτρη στην επιτυχία «Το Λάθος Μου»

Οι περήφανοι γονείς χαίρονται κάθε στιγμή με το παιδί τους ο οποίος έχει ήδη «ανοίξει» τα δικά του φτερά και ακολουθεί τον δρόμο που έχουν χαράξει οι γονείς του.

Καίτη Γαρμπή: Οι τρυφερές ευχές για το... φως της ζωής της!

Το βράδυ της Τρίτης, η Καίτη Γαρμπή δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μια ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της, Δημήτρη, που έγινε 26 ετών! 

Γαρμπή: «Στην αγκαλιά του Διονύση και του παιδιού μου θέλω να πεθάνω»

Η τραγουδίστρια ανέβασε συγκεκριμένα μια φωτογραφία του Δημήτρη, γράφοντας: «Να τα εκατοστήσεις Φώς τής ζωής μου!».

Η ανάρτηση της Καίτης Γαρμπής

KΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
 |
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
